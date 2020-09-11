Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

11 сентября 2020 15:50 Юлия Крутиева
Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Ирина Билык с сыновьями и невесткой
instagram.com/bilyk_iryna

Сын певицы Ирины Билык женится.

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Вот уже несколько лет старший сын Ирины Билык Глеб встречается с девушкой по имени Алиса. Пара даже уже несколько раз успела сняться вместе с певицей в нескольких программах.

Но одна из самых резонансных съемок состоялась на днях. Глеб вместе с Алисой и мамой стали героями программы «Життя Відомих Людей», в которой прозвучало несколько сенсаций.

Глеб признался, что три года назад он сделал предложение Алисе. Состоялась помолвка пары необычно. Вместо обручального кольца парень преподнес любимой крышку от бутылки пива.

Мы с Алисой помолвлены уже три года, - сообщил Глеб. - Я сделал предложение крышкой от пива.

Глеб и Алиса / instagram.com/glebover.mp4
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Также 21-летний сын Билык рассказал и о подготовке к свадьбе. Глеб немножко опечалил публику, заявив, что со свадьбой и официальной регистрацией брака он с любимой не спешит.

Но свадьбы мы пока не планируем, потому что это затратно и в аспекте энергии, и финансово,
- говорит парень.

Глеб и Алиса / instagram.com/glebover.mp4
Напомним, 

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