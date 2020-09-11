Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Сын певицы Ирины Билык женится.
Но одна из самых резонансных съемок состоялась на днях. Глеб вместе с Алисой и мамой стали героями программы «Життя Відомих Людей», в которой прозвучало несколько сенсаций.
Глеб признался, что три года назад он сделал предложение Алисе. Состоялась помолвка пары необычно. Вместо обручального кольца парень преподнес любимой крышку от бутылки пива.
Мы с Алисой помолвлены уже три года, - сообщил Глеб. - Я сделал предложение крышкой от пива.
Но свадьбы мы пока не планируем, потому что это затратно и в аспекте энергии, и финансово,- говорит парень.