Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

Сын певицы Ирины Билык женится.

Вот уже несколько лет старший сын Ирины Билык Глеб встречается с девушкой по имени Алиса. Пара даже уже несколько раз успела сняться вместе с певицей в нескольких программах.

Но одна из самых резонансных съемок состоялась на днях. Глеб вместе с Алисой и мамой стали героями программы «Життя Відомих Людей», в которой прозвучало несколько сенсаций.

Глеб признался, что три года назад он сделал предложение Алисе. Состоялась помолвка пары необычно. Вместо обручального кольца парень преподнес любимой крышку от бутылки пива.

Мы с Алисой помолвлены уже три года, - сообщил Глеб. - Я сделал предложение крышкой от пива.

Глеб и Алиса / instagram.com/glebover.mp4

Также 21-летний сын Билык рассказал и о подготовке к свадьбе. Глеб немножко опечалил публику, заявив, что со свадьбой и официальной регистрацией брака он с любимой не спешит.

Но свадьбы мы пока не планируем, потому что это затратно и в аспекте энергии, и финансово,

- говорит парень.

Глеб и Алиса / instagram.com/glebover.mp4

Напомним,