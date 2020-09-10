Молодая жена Виктора Павлика прокомментировала отмену свадьбы во второй раз

29 мая 2020 года Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова официально стали мужем и женой.

Пара планировала сыграть свадьбу в середине июня. Однако из-за пандемии коронавируса Виктор Павлик со своей любимой вынуждены были перенести мероприятие. Запланировали они его на 18 августа.

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Но свадьба не состоялась и во второй раз. 7 августа у певца умер 21-летний сын Павлик.

На своей странице в Инстаграм Катерина поделилась своими эмоциями об отмене торжества, а также отметила, что такое важное событие в ее жизни еще впереди.

Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) - точно нет, – пишет в Сети Катерина Репяхова. – Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но в любом случае, эта история имеет место быть в нашей жизни. И отвечая искренне, как самой себе я поделюсь своими мыслями на этот счёт: Обидно ли мне? Конечно нет. Все познаётся в сравнении. Я ни о чем не жалею, и за все благодарна судьбе. Я благодарна всем своим друзьям, которые поддерживали меня. Всем нашим 80 гостям, которые были приглашены на свадьбу. Организаторам и всем подрядчикам. Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди ещё так много хорошего. Я обязательно надену его и мои родные и друзья увидят меня невестой.

Екатерина Репяхова в свадебном платье / instagram.com/repyahovakate

Отметим, что в своем недавнем интервью супруга Виктора Павлика призналась, что готова стать мамой. Девушка мечтает родить любимому мужу сына и дочь.

Напомним,