Молодая жена Виктора Павлика прокомментировала отмену свадьбы во второй раз
29 мая 2020 года Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова официально стали мужем и женой.
Но свадьба не состоялась и во второй раз. 7 августа у певца умер 21-летний сын Павлик.
На своей странице в Инстаграм Катерина поделилась своими эмоциями об отмене торжества, а также отметила, что такое важное событие в ее жизни еще впереди.
Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) - точно нет, – пишет в Сети Катерина Репяхова. – Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но в любом случае, эта история имеет место быть в нашей жизни. И отвечая искренне, как самой себе я поделюсь своими мыслями на этот счёт: Обидно ли мне? Конечно нет. Все познаётся в сравнении. Я ни о чем не жалею, и за все благодарна судьбе. Я благодарна всем своим друзьям, которые поддерживали меня. Всем нашим 80 гостям, которые были приглашены на свадьбу. Организаторам и всем подрядчикам. Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди ещё так много хорошего. Я обязательно надену его и мои родные и друзья увидят меня невестой.
Отметим, что в своем недавнем интервью супруга Виктора Павлика призналась, что готова стать мамой. Девушка мечтает родить любимому мужу сына и дочь.
Напомним,