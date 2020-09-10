Звезда фильма "Красотка на всю голову" Эми Шумер борется с болезнью Лайма

Актриса Эми Шумер пополнила ряды звезд, которым пришлось столкнуться с болезнью Лайма.

За последние несколько лет многим знаменитостям пришлось пройти терапию, борясь с болезнью Лайма. Среди них оказались Джастин Бибер , Белла Хадид, Аврил Лавин, Бен Стиллер и Келли Осборн.

В этот раз о своем заболевании, которое передается через укус клеща, сообщила звезда фильма «Красотка на всю голову», 39-летняя актриса

Эми Шумер.

В своем Инстаграм звезда опубликовала свое детское фото, сделанное на рыбалке, в комментариях к которому призналась, что сейчас проходит курс терапии.

Актриса Эми Шумер / instagram.com/amyschumer

При этом Эми до сих пор не знает, когда она инфицировалась болезнью Лайма.

У кого-нибудь была диагностирована болезнь Лайма этим летом? У меня это заболевание, и я принимаю специальную терапию. Возможно, эта болезнь у меня уже много лет. Что посоветуете? Можно ли совмещать прием лекарств с парой бокалов вина? - обратилась к подписчикам Шумер. - Я знаю только, что мне нужно держаться подальше от солнца. Пожалуйста, расскажите, как это протекало у вас. Я лишь хочу сказать, что чувствую себя хорошо и рада бороться с болезнью.

Отметим, что симптомы заболевания могут включать головные боли, боли в суставах, усталость и другие недомогания, похожие на грипп. А вот на поздней стадии может быть паралич, воспаление мозга, проблемы с памятью и слухом.

В комментариях подписчики Шумер сразу же принялись давать ей советы и желать скорейшего выздоровления.

Напомним,