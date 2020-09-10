Супер Топ-модель по-украински: Леся Никитюк осуществила свою мечту и попала на модельный проект

10 сентября 2020 00:25 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: Леся Никитюк осуществила свою мечту и попала на модельный проект
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Леся Никитюк давно мечтала попасть на модельный проект. И ее мечта наконец-то сбылась.

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Суперсезону – суперэксперты! И чем больше, тем лучше. Так решила съемочная команда «Супер Топ-модели по-украински» и оставила место четвертого эксперта проекта для звездных гостей, которые будут меняться в каждом выпуске. Первым суперэкспертом стал ведущий Нового канала Сергей Притула, а немного позже это же место заняла его коллега по шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк.

Всегда хотела попасть на съемки «Топ-модели по-украински»! Постоянно смотрела это реалити, потому что это мечта, которая так и не сбылась. Просто в моем родном Хмельницком были только ДЮСШ и базар, а модельного агентства не было, так что моделью я не стала, – смеется ведущая Нового канала. – Как же круто, что у участниц проекта есть возможность по-казать себя и построить успешную карьеру!

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Впечатления от работы на модельном реалити Нового канала у Леси смешанные. Вершить судьбы девушек-участниц вместе с Аллой Костромичевой, Соней Плакидюк и Сергеем Никитюком – задача очень ответственная.

Быть экспертом тяжело. Сердце разрывается, когда кто-то из участниц покидает проект,
– отметила Никитюк. 

Чей уход из проекта так расстроил Лесю Никитюк, вы узнаете уже этой осенью. А пока можете увидеть ведущую в десятом, юбилейном, сезоне «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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