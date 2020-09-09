Лесе Никитюк приписали роман с водителем Le Маршрутки

9 сентября 2020 13:30 Юлия Крутиева
Лесе Никитюк приписали роман с водителем Le Маршрутки
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Le Маршрутки (Новый канал) Леся Никитюк рассказала, как воспринимает гневные комментарии.

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Не многие украинские звезды могут похвастаться такой любовью публики. Свыше 3,5 миллионов подписчиков в Instagram, тысячи лайков и комментариев. Высокие рейтинги проектов с участием Леди Ле говорят сами за себя – Лесю Никитюк обожают! 

Ведущая покорила зрителей простотой и юмором. Но в эру соцсетей никто не защищен от хейтеров, и Леся Никитюк не стала исключением. У нее даже есть собирательный образ таких «поклонников» – некая «Тетя Наташа». 

Иногда в сториз она выставляет сообщения хейтеров, чтобы показать, насколько некрасиво выглядит необоснованная критика. 

Среди моих друзей и знакомых нет ни одного, кто бы лил грязь в комментариях, – рассказывает Леся. – Поэтому не пойму, как нормальный, адекватный человек может написать незнакомцу гадость. Но таким хейтерам я бы хотела сказать одно – у вас никогда ничего не получится, пока вы занимаетесь ерундой. Вселенная не дает людям со злым сердцем ничего.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
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То ведущей Лесе рассказывают, что она плохо выглядит. То ее «уличают» в пластике и обвиняют в том, что она наколола себе губы. Нападки она воспринимает стойко и с юмором. 

Но самое смешное, когда ведущей приписывают роман с водителем «Le Маршрутки» Богдан Богдановичем. Связывает ли их что-то – узнаете этой осенью на Новом канале.  

Напомним,  

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