LeМаршрутка 3 сезон 9 випуск від 27.03.2023 дивитися онлайн

LeМаршрутка 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
Пресслужба Нового каналу
27 березня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 3 сезону проєкту LeМаршрутка про Харків. 9 випуск тревел-шоу LeМаршрутка 3 сезон від 27.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 9 випуску тревел-проєкту LeМаршрутка 3 сезон: Леся Нікітюк та Богдан Богданович відвідають незламний Харків. Від міста до російського кордону лише 30 кілометрів, тому окупанти вважали Харків легкою здобиччю. З перших днів війни місто було під постійними обстрілами, адже ворог не шкодував снарядів. Ракети летіли до житлових будинків, шкіл, лікарень. У 9 випуску Le Маршрутка 3 сезон Леся Нікітюк відвідає найзруйнованіший район у Харкові – Північну Салтівку. До 24 лютого 2022 року тут мешкало близько 400 тис. осіб, але зараз це місце перетворилося на район-примару. У Північній Салтівці не залишилося жодного вцілілого будинку, адже ця частина міста була на лінії вогню. Дивіться онлайн тревел-проєкт Le Маршрутка 3 сезон 9 випуск від 27.03.2023.
9 випуск проєкту LeМаршрутка 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.