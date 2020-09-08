Лесю Никитюк задержали за хранение рисовой муки

8 сентября 2020 14:50 Юлия Крутиева
Лесю Никитюк задержали за хранение рисовой муки
Ведущая шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк поделилась удивительной историей, которая приключилась с ней в родном Хмельницком.

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В начале 2000-х будущая звезда украинского ТВ попала в неловкую ситуацию. Несколько часов юной Лесе Никитюк пришлось просидеть в следственном изоляторе. 

Об этом ведущая рассказала во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

Была такая ситуация: подруга привезла мне из-за границы рисовую муку, – вспоминает Леся. – Насыпала ее в прозрачный пакетик, недели на две хватило бы. И я пошла с этим пакетиком по центру Хмельницкого. Дошла до остановки, а там такая очередь на маршрутку, думаю: «Пройдусь немного дальше, уже там сяду, доеду домой». И разве непонятно было, что у меня в пакете рисовая мука? Вот милиционерам было непонятно. Они подошли ко мне и спросили: «Девочка, а что у тебя в пакетике?» Я говорю: «Мука». Они начали ржать, спросили, мол, почему не в закрытом пакете несу. Все-таки забрали меня в участок, где я просидела до прихода родителей.

Ведущая шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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В итоге Лесю отпустили, но эту историю она вспоминает до сих пор.

А потом еще и мама пришла и спросила меня: «Чего ты так мало взяла? Я ж просила еще и для себя! (смеется)»
– говорит Никитюк.

Напомним, 

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