Лесю Никитюк задержали за хранение рисовой муки
Ведущая шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк поделилась удивительной историей, которая приключилась с ней в родном Хмельницком.
Об этом ведущая рассказала во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале.
Была такая ситуация: подруга привезла мне из-за границы рисовую муку, – вспоминает Леся. – Насыпала ее в прозрачный пакетик, недели на две хватило бы. И я пошла с этим пакетиком по центру Хмельницкого. Дошла до остановки, а там такая очередь на маршрутку, думаю: «Пройдусь немного дальше, уже там сяду, доеду домой». И разве непонятно было, что у меня в пакете рисовая мука? Вот милиционерам было непонятно. Они подошли ко мне и спросили: «Девочка, а что у тебя в пакетике?» Я говорю: «Мука». Они начали ржать, спросили, мол, почему не в закрытом пакете несу. Все-таки забрали меня в участок, где я просидела до прихода родителей.
А потом еще и мама пришла и спросила меня: «Чего ты так мало взяла? Я ж просила еще и для себя! (смеется)»– говорит Никитюк.
Напомним,