Выходите без звонка-3: Владимир Филатов признался, почему начал сниматься в кино только после 40

На канале «Украина» стартовала премьера третьего сезона 40-серийного детективного сериала «Выходите без звонка», снятого по заказу телеканала «Украина» кинокомпанией «Три-Я-Да Продакшн».

В премьерных сериях сериала «Выходите без звонка-3» появится новый персонаж – майор Соломах в исполнении актера Владимира Филатова.

По словам артиста, в кино он совсем недавно, поэтому на съемочной площадке сериала «Выходите без звонка 3» присматривался и учился у более опытных коллег.

Бывает на площадке и усталость, и жарко, и холодно, и надо выучить по 25 страниц текста, – поделился Владимир Филатов. – И всегда коллеги придут на помощь, подскажут и поддержат. Так же и я. Приезжаешь на площадку и работаешь с удовольствием.

Актер Владимир Филатов / пресс-служба канала Украина

На счету актера немало работ в театре. Но вот в кино он пришел сравнительно поздно. На съемочной площадке он откровенно рассказал, почему раньше не снимался.

Возможно, что-то в стране изменилось, люди стали другие. Гражданское сознание изменилось, взгляды, мы больше стали ценить свое, украинское. У нас рождаются свои звезды, режиссеры, актеры, – говорит актер сериала «Выходите без звонка 3». – Я также учусь, с оптимизмом смотрю в будущее… Я работаю в театре, но в последнее время стал немного больше в кино. На данном этапе мне больше нравится кинопроцесс.

Как сообщалось ранее, в новом сезоне сериала «Выходите без звонка» таксист Богдан возьмется за раскрытие дела прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в расследовании криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела, майор Олег Соломах.

Премьера нового сезона сериала «Выходите без звонка» состоялась 7 сентября в 18:00 на телеканале «Украина».

Напомним,