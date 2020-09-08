Выходите без звонка-3: Владимир Филатов признался, почему начал сниматься в кино только после 40

8 сентября 2020 13:40 Юлия Крутиева
Выходите без звонка-3: Владимир Филатов признался, почему начал сниматься в кино только после 40
Актер Владимир Филатов
пресс-служба канала Украина

На канале «Украина» стартовала премьера третьего сезона 40-серийного детективного сериала «Выходите без звонка», снятого по заказу телеканала «Украина» кинокомпанией «Три-Я-Да Продакшн».

Читайте такжеВедущая Нового канала попробовала кофе из фекалий
В премьерных сериях сериала «Выходите без звонка-3» появится новый персонаж – майор Соломах в исполнении актера Владимира Филатова. 

По словам артиста, в кино он совсем недавно, поэтому на съемочной площадке сериала «Выходите без звонка 3» присматривался и учился у более опытных коллег.

Бывает на площадке и усталость, и жарко, и холодно, и надо выучить по 25 страниц текста, – поделился Владимир Филатов. – И всегда коллеги придут на помощь, подскажут и поддержат. Так же и я. Приезжаешь на площадку и работаешь с удовольствием.

Актер Владимир Филатов / пресс-служба канала Украина
На счету актера немало работ в театре. Но вот в кино он пришел сравнительно поздно. На съемочной площадке он откровенно рассказал, почему раньше не снимался.

Возможно, что-то в стране изменилось, люди стали другие. Гражданское сознание изменилось, взгляды, мы больше стали ценить свое, украинское. У нас рождаются свои звезды, режиссеры, актеры, – говорит актер сериала «Выходите без звонка 3». – Я также учусь, с оптимизмом смотрю в будущее… Я работаю в театре, но в последнее время стал немного больше в кино. На данном этапе мне больше нравится кинопроцесс.

Читайте такжеБеременная экс-участница Холостяка рассекретила пол будущего ребенка
Как сообщалось ранее, в новом сезоне сериала «Выходите без звонка» таксист Богдан возьмется за раскрытие дела прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в расследовании криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела, майор Олег Соломах.

Премьера нового сезона сериала «Выходите без звонка» состоялась 7 сентября в 18:00 на телеканале «Украина».

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети канал Украина новости Выходите без звонка Выходите без звонка-3 Владимир Филатов

Материалы по теме

22-летний сын Уилла Смита закрутил роман с известной моделью
Новости

22-летний сын Уилла Смита закрутил роман с известной моделью
Нельзя оторвать глаз: Алина Гросу обескуражила Сеть снимком в нижнем белье
Новости

Нельзя оторвать глаз: Алина Гросу обескуражила Сеть снимком в нижнем белье
Лесю Никитюк задержали за хранение рисовой муки
Новости

Лесю Никитюк задержали за хранение рисовой муки
Танці з зірками-2020: Олег Винник чувственно поблагодарил Алену Шоптенко за танец
Новости

Танці з зірками-2020: Олег Винник чувственно поблагодарил Алену Шоптенко за танец

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK