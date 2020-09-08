22-летний сын Уилла Смита закрутил роман с известной моделью

Сын Уилла Смита вновь влюблен.

За последние годы сыну Уилла Смита Джейдену приписывали романы со многими моделями и светскими львицами, среди которых были Кайли Дженнер и Сара Снайдер.

Сейчас же СМИ утверждают, что Джейден положил глаз на дочь Лайонелы Ричи, модель Софию. Об отношениях пары заговорили после того, как их заметили вместе на свидании.

Сначала папарацци удалось подловить влюбленных на пляже в Малибу. Там они провели целый день, после чего отправились вместе с друзьями в ресторан.

Во время отдыха на пляже Джейден и София смеялись, флиртовали друг с другом, когда заходили и выходили из воды, а затем обнимались.

Они провели день, играя на пляже вместе с друзьями. София и Джейден не отрывали друг от друга взгляд, плавали вместе и обнимались, - поделился инсайдер с изданием E! News. - Они держались за руки, когда заходили и выходили из воды, а затем сжимали друг друга в объятиях.

Представители зарубежной прессы уже успели забросать Джейдена и Софию запросами о подтверждении романа, но пара не спешит комментировать свои отношения. Молчат и их родители.

Напомним,