Супер Топ-модель по-украински: одну из локаций затопило и съемки оказались под угрозой

Новый канал столкнулся с серьезным вызовом во время съемок проморолика Суперсезона модельного реалити.

Когда команда готовилась к съемке проморолика "Супер Топ-модели по-украински" , ничего не предвещало беды. Режиссер Маша Матвеева придумала потрясающую идею видео «Красота спасет мир», а один из лучших украинских стилистов Женя Примаченко создал шикарные образы каждой из девушек-участниц. Но за несколько дней до съемок Киевский речной вокзал, где планировалась съемка, затопили проливные дожди.

Когда мы увидели, что творится с погодой, пришли в ужас! Никто не ожидал, что крыша здания начнет течь так, что полы превратятся в озера, – рассказала маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан. – Плюс, к этому времени мы уже завезли в один из залов речвокзала дизайнерские (и очень дорогие!) наряды для съемок. Стилисты переживали, чтобы одежда не испортилась.

К счастью, look’и дождались моделей в целости и сохранности – от потопа их охраняли, словно подвески королевы. А вопрос с лужами решили креативно: мокрый пол стал частью ролика. Он придал декорациям — гримерным столам на фоне неоновых вывесок и облезших стен – дополнительный шарм.

Залитый водой пол – это дополнительные рефлексы, эффекты и отражения, что сыграло нам на руку, сделало кадр насыщенным цветами и подчеркнуло нашу идею, – говорит художник-постановщик Мария Островская. – Конечно, в работе с затопленным полом есть свои нюансы и сложности. Надо было уделить максимум внимания деталям и быть бдительным, ведь это вопрос безопасности. Но команда действовала максимально профессионально, так что все прошло отлично.

Идея ролика в том, что модели, которые пришли в Суперсезон с багажом фотосессий и контрактов, обнуляют все заслуги и начинают бороться за победу в проекте на равных. Они снимают с себя дорогую одежду и аксессуары, чтобы предстать в нюдовых образах перед ведущей Аллой Костромичевой, которая станет их наставником.

Локация и декорации очень символичны, они передают главную идею видео. Когда вокруг все рушится – красота спасает мир. В старое помещение речного вокзала мы решили интегрировать зеркальные арки и воссоздать бекстейдж, как в реальной модельной жизни девушек, – объяснила Мария Островская. – Зеркала – это неотъемлемый атрибут fashion-культуры, символическое отражение насыщенной, яркой и разнообразной медиажизни.

Напомним,