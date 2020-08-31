Супер Топ-модель по-украински: 6 интересных фактов из жизни участницы реалити Кати Чечеленко
Одна из самых ярких участниц третьего сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Катя Чечеленко вернулась в модельное реалити за победой.
Сейчас у нее появился второй шанс доказать, что она достойна победы. Но воспользуется ли девушка им и переосмыслит свое поведение – мы узнаем уже этой осенью в «Супер Топ-модели по-украински». А пока предлагаем несколько неожиданных фактов о Кате.
Факт №1: странная фобия
Как и многие девушки, Катя очень боится насекомых. Но это понятно – мало кому понравится общество тараканов, жуков и пауков. Но есть у модели и еще один странный страх.
Когда я прохожу турникет в метро, всегда боюсь, что меня им прищемит! – смеется Чечеленко. – Даже если куда-то спешу, прохожу очень медленно и держу руками бедра.
Факт №2: церковный хор
Целых три года участница модельного реалити Нового канала пела в церковном хоре. Сейчас девушка отмечает, что не может ни дня прожить без пения.
Факт №3: вождение
Несмотря на юный возраст, Катя уже умеет водить автомобиль и с нетерпением ждет 18-летия, чтобы поскорее сдать на права. Ждать ей осталось недолго – день рождения модель отмечает в конце декабря.
Факт №4: призвание
Я мечтаю стать врачом – дерматологом-косметологом, – призналась Катя. – Очень хочу помогать людям с проблемной кожей.
Факт №5: работа с Сергеем Никитюком
После участия в «Топ-модели по-украински» девушка начала сотрудничать с модельным агентством Sharm, букером которого работает эксперт реалити Сергей Никитюк. Несмотря на это он обещает – никаких подсуживаний в Суперсезоне не будет.
На Кате – двойная ответственность! Она несет двойной груз, потому что на «Супер Топ-модели по-украински» представляет не только свое имя, но и мое,– отметил Никитюк.
Факт №6: любовь
Напомним,