Супер Топ-модель по-украински: 6 интересных фактов из жизни участницы реалити Кати Чечеленко

Одна из самых ярких участниц третьего сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Катя Чечеленко вернулась в модельное реалити за победой.

Хотя Катю Чечеленко и считают самым красивым лицом за все сезоны модельных реалити Нового канала, это в свое время не помогло ей победить на «Топ-модели по-украински» . Из-за скверного характера и неумения сдерживать свои эмоции девушка покинула проект за шаг до финала.

Сейчас у нее появился второй шанс доказать, что она достойна победы. Но воспользуется ли девушка им и переосмыслит свое поведение – мы узнаем уже этой осенью в «Супер Топ-модели по-украински». А пока предлагаем несколько неожиданных фактов о Кате.

Факт №1: странная фобия

Как и многие девушки, Катя очень боится насекомых. Но это понятно – мало кому понравится общество тараканов, жуков и пауков. Но есть у модели и еще один странный страх.

Когда я прохожу турникет в метро, всегда боюсь, что меня им прищемит! – смеется Чечеленко. – Даже если куда-то спешу, прохожу очень медленно и держу руками бедра.

Участница «Топ-модели по-украински-3» Катя Чечеленко / пресс-служба Нового канала

Факт №2: церковный хор

Целых три года участница модельного реалити Нового канала пела в церковном хоре. Сейчас девушка отмечает, что не может ни дня прожить без пения.

Факт №3: вождение

Несмотря на юный возраст, Катя уже умеет водить автомобиль и с нетерпением ждет 18-летия, чтобы поскорее сдать на права. Ждать ей осталось недолго – день рождения модель отмечает в конце декабря.

Факт №4: призвание

Хотя Чечеленко часто снимается для разных брендов и борется за звание Супер Топ-модели по-украински, свое призвание она видит совершенно в другой профессии.

Я мечтаю стать врачом – дерматологом-косметологом, – призналась Катя. – Очень хочу помогать людям с проблемной кожей.

Участница «Топ-модели по-украински-3» Катя Чечеленко / пресс-служба Нового канала

Факт №5: работа с Сергеем Никитюком

После участия в «Топ-модели по-украински» девушка начала сотрудничать с модельным агентством Sharm, букером которого работает эксперт реалити Сергей Никитюк. Несмотря на это он обещает – никаких подсуживаний в Суперсезоне не будет.

На Кате – двойная ответственность! Она несет двойной груз, потому что на «Супер Топ-модели по-украински» представляет не только свое имя, но и мое,

Факт №6: любовь

– отметил Никитюк.

Все отлично у Кати и на личном фронте – она уже полтора года встречается с парнем по имени Саша, который тоже работает моделью. Отношения пары развиваются стремительно – девушка уже переехала к любимому и мечтает о семье.

Участница «Топ-модели по-украински-3» Катя Чечеленко / пресс-служба Нового канала

Увидеть, изменилась ли Катя Чечеленко после прошлого участия в модельном реалити, вы сможете совсем скоро.

Напомним,