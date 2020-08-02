Турецкий омлет менемен рецепт: сытный завтрак от участницы Топ-модели по-украински

2 августа 2020 09:00 Юлия Крутиева
Турецкий омлет менемен рецепт: сытный завтрак от участницы Топ-модели по-украински

Анастасия Панова из первого сезона модельного реалити Нового канала поделилась вкусным рецептом, который сделает ваше утро приятным.

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Омлет, глазунья, яйцо-пашот – самые популярные завтраки, которые можно приготовить из яиц. Если они вам уже надоели, предлагаем попробовать что-то новое: например, турецкий омлет менемен по рецепту участницы первого сезона «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Анастасии Пановой.

Менемен – это турецкий омлет с помидорами, перцем и луком. Простое, сытной и очень вкусное блюдо для завтрака или быстрого перекуса,
– говорит выпускница модельного реалити Нового канала.

Ингредиенты:

  • яйцо — 3 шт.;
  • помидоры — 400 г;
  • лук — 100 г;
  • сладкий перец — 100 г;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • томатная паста — 1 ст.л.;
  • соль, красный молотый перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мелкими кубиками лук и перец, а также помидоры, очищенные от кожуры.
  2. Поджарьте на оливковом масле лук до золотистого цвета (5-7 минут).
  3. Затем добавьте в сковороду перец и обжаривайте, пока он не станет мягким (еще примерно 7 минут).
  4. Добавьте помидоры, прикройте сквороду крышкой и тушите примерно 8-10 минут в соке, который выделили помидоры. Добавьте томатную пасту, соль и перец по вкусу.
  5. Яйца взбейте вилкой в глубокой тарелке и влейте их в сковороду.
  6. Обжаривайте омлет еще 1-2 минуты, помешивая раз в 10 секунд. Затем дайте ему настоятся под крышкой еще 1-2 минуты.

Напомним,

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