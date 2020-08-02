Турецкий омлет менемен рецепт: сытный завтрак от участницы Топ-модели по-украински
2 августа 2020 09:00
Анастасия Панова из первого сезона модельного реалити Нового канала поделилась вкусным рецептом, который сделает ваше утро приятным.
«Топ-модели по-украински» (Новый канал) Анастасии Пановой.
Менемен – это турецкий омлет с помидорами, перцем и луком. Простое, сытной и очень вкусное блюдо для завтрака или быстрого перекуса,– говорит выпускница модельного реалити Нового канала.
Ингредиенты:
- яйцо — 3 шт.;
- помидоры — 400 г;
- лук — 100 г;
- сладкий перец — 100 г;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- томатная паста — 1 ст.л.;
- соль, красный молотый перец, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте мелкими кубиками лук и перец, а также помидоры, очищенные от кожуры.
- Поджарьте на оливковом масле лук до золотистого цвета (5-7 минут).
- Затем добавьте в сковороду перец и обжаривайте, пока он не станет мягким (еще примерно 7 минут).
- Добавьте помидоры, прикройте сквороду крышкой и тушите примерно 8-10 минут в соке, который выделили помидоры. Добавьте томатную пасту, соль и перец по вкусу.
- Яйца взбейте вилкой в глубокой тарелке и влейте их в сковороду.
- Обжаривайте омлет еще 1-2 минуты, помешивая раз в 10 секунд. Затем дайте ему настоятся под крышкой еще 1-2 минуты.
Напомним,