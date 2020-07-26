Кабачковые оладьи рецепт: летнее блюдо от Валика Михиенко

Эксклюзив 26 июля 2020 00:15 Юлия Крутиева
Кабачковые оладьи рецепт: летнее блюдо от Валика Михиенко
Кабачковые оладьи рецепт: летнее блюдо от Валика Михиенко
пресс-служба Нового канала

Секретами приготовления простого летнего блюда - кабачковых оладий - поделился участник Improv Live Show Валик Михиенко.

Читайте такжеЗапеченный картофель с отбивными в духовке по рецепту ведущей Татьяны Высоцкой
Если бы Новый канал решил снимать юморной кулинарный проект, то Валик Михиенко был бы идеальным его ведущим. Ведь участник Improv Live Show обожает и шутить, и готовить. Валик часто балует близких кулинарными шедеврами. Сегодня он поделился простым рецептом кабачковых оладий, которые смогут приготовить даже те, кто с кухней «на вы и шепотом».

Люблю летом есть кабачковые оладьи, – говорит Валик Михиенко. – Это одно из самых простых и легких летних блюд. Давайте вместе приготовим этот шедевр.

Ингредиенты 4 порции:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйцо – 6 шт.
  • мука – 5 ст. л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • укроп – по вкусу
  • сметана
  • подсолнечное масло
  • соль и перец

Способ приготовления:

Читайте такжеПанкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво
1. Кабачки натрите на крупной терке. Хорошенько отожмите из них жидкость.

2. Добавьте яйца, муку, нарезанную зелень, молотый перец, выдавите чеснок. Перемешайте. Посолите смесь прямо перед жаркой и снова хорошенько перемешайте.

3. Количество каждого ингредиента может немного меняться. Но это легко исправить. Если смесь получилась жидкая, добавьте муки, если густая – то еще одно яйцо. Жарьте на среднем огне до красивой корочки. Добавьте сметану и зелень. Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи рецепт: летнее блюдо от Валика Михиенко / пресс-служба

Чтобы увидеть, как Валик умеет обращаться с продуктами, посмотрите импровизацию «Не своими руками» в Improv Live Show на Новом канале. Путь это и не имеет ничего общего с кулинарией, зато очень смешно.

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал рецепты рецепты звезд простые рецепты еда и рецепты рецепт оладьи блюда из кабачков кабачки Валик Михиенко

Материалы по теме

Тайный агент: что происходит с вашим багажом в аэропорту
Новости

Тайный агент: что происходит с вашим багажом в аэропорту
Супер Топ-модель по-украински: зрители сами выбрали участниц проекта
Новости

Супер Топ-модель по-украински: зрители сами выбрали участниц проектаЭксклюзив
Тайный агент 4 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
Телешоу

Тайный агент 4 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
Тайный агент: безопасно ли есть булочки с мясом, приобретенные в столичных МАФах
Новости

Тайный агент: безопасно ли есть булочки с мясом, приобретенные в столичных МАФах

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK