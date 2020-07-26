Кабачковые оладьи рецепт: летнее блюдо от Валика Михиенко
Секретами приготовления простого летнего блюда - кабачковых оладий - поделился участник Improv Live Show Валик Михиенко.
Люблю летом есть кабачковые оладьи, – говорит Валик Михиенко. – Это одно из самых простых и легких летних блюд. Давайте вместе приготовим этот шедевр.
Ингредиенты 4 порции:
- кабачки – 2 шт.
- яйцо – 6 шт.
- мука – 5 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- укроп – по вкусу
- сметана
- подсолнечное масло
- соль и перец
Способ приготовления:
2. Добавьте яйца, муку, нарезанную зелень, молотый перец, выдавите чеснок. Перемешайте. Посолите смесь прямо перед жаркой и снова хорошенько перемешайте.
3. Количество каждого ингредиента может немного меняться. Но это легко исправить. Если смесь получилась жидкая, добавьте муки, если густая – то еще одно яйцо. Жарьте на среднем огне до красивой корочки. Добавьте сметану и зелень. Приятного аппетита!
Чтобы увидеть, как Валик умеет обращаться с продуктами, посмотрите импровизацию «Не своими руками» в Improv Live Show на Новом канале. Путь это и не имеет ничего общего с кулинарией, зато очень смешно.
Напомним,