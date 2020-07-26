Секретами приготовления простого летнего блюда - кабачковых оладий - поделился участник Improv Live Show Валик Михиенко.

Если бы Новый канал решил снимать юморной кулинарный проект, то Валик Михиенко был бы идеальным его ведущим. Ведь участник Improv Live Show обожает и шутить, и готовить. Валик часто балует близких кулинарными шедеврами. Сегодня он поделился простым рецептом кабачковых оладий, которые смогут приготовить даже те, кто с кухней «на вы и шепотом».

Люблю летом есть кабачковые оладьи, – говорит Валик Михиенко. – Это одно из самых простых и легких летних блюд. Давайте вместе приготовим этот шедевр.

Ингредиенты 4 порции:

кабачки – 2 шт.

яйцо – 6 шт.

мука – 5 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

укроп – по вкусу

сметана

подсолнечное масло

соль и перец

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупной терке. Хорошенько отожмите из них жидкость.

2. Добавьте яйца, муку, нарезанную зелень, молотый перец, выдавите чеснок. Перемешайте. Посолите смесь прямо перед жаркой и снова хорошенько перемешайте.

3. Количество каждого ингредиента может немного меняться. Но это легко исправить. Если смесь получилась жидкая, добавьте муки, если густая – то еще одно яйцо. Жарьте на среднем огне до красивой корочки. Добавьте сметану и зелень. Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи рецепт: летнее блюдо от Валика Михиенко / пресс-служба

Чтобы увидеть, как Валик умеет обращаться с продуктами, посмотрите импровизацию «Не своими руками» в Improv Live Show на Новом канале. Путь это и не имеет ничего общего с кулинарией, зато очень смешно.

Напомним,