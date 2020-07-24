Запеченный картофель с отбивными в духовке по рецепту ведущей Татьяны Высоцкой

24 июля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Запеченный картофель с отбивными в духовке по рецепту ведущей Татьяны Высоцкой

Как приготовить дома быстро и просто запеченный картофель с отбивными дома - рецептом делится телеведущая Татьяна Высоцкая.

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В преддверии первого выпуска кулинарного шоу "Звана вечеря", который выйдет в эфир завтра, 25 июля, в 19:00 на СТБ, рецептом своего любимого блюда поделилась ведущая программы "Вікна-новини" и ток-шоу "Таємниці ДНК" Татьяна Высоцкая.

Татьяна Высоцкая признается, что выбрать одно блюдо-фаворит сложно. Но это точно должно быть угощение из духовки – к примеру, буженина или запеченный картофель с отбивными. Рецепт последнего блюда – читайте в материале.

Моя мама називає цю страву «Дипломат». Видно, в Союзі такі назви додавали ваги,
– улыбаясь, говорят Татьяна. 

Ингредиенты:

  • мясо (свинина или курятина)
  • перец, соль
  • лимон
  • лук
  • картофель
  • майонез

Способ приготовления:

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1. Отбить свинину или курятину, поперчить, посолить, сбрызнуть лимоном.

2. На смазанный противень выложить лук кружочками, сверху мясо, а на него – тонкими кружочками нарезанный картофель. Разложить в форме веера, чтобы закрыть весь противень.

3. Перчим-солим, немного смазываем майонезом, отправляем в духовку на 30-40 минут.

4. За 15 минут до выключения натереть сыр для румяной корочки. Аромат будет стоять умопомрачительный, гарантирует Татьяна. И без добавки тоже не обойдется!

В приеме гостей, по мнению ведущей, важны детали.

Гості у нас бувають нечасто, а от сімейні вечері регулярно. Без їжі немає вечері, а без атмосфери їжа не смачна. Думаю, обрати насправді важко, та і не треба, краще поєднати і посилити ефект. В усякому разі, важливі деталі – як в їжі, так і в прийомі,
– делится Татьяна.

Напомним,

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