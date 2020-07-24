Запеченный картофель с отбивными в духовке по рецепту ведущей Татьяны Высоцкой
Как приготовить дома быстро и просто запеченный картофель с отбивными дома - рецептом делится телеведущая Татьяна Высоцкая.
Татьяна Высоцкая признается, что выбрать одно блюдо-фаворит сложно. Но это точно должно быть угощение из духовки – к примеру, буженина или запеченный картофель с отбивными. Рецепт последнего блюда – читайте в материале.
Моя мама називає цю страву «Дипломат». Видно, в Союзі такі назви додавали ваги,– улыбаясь, говорят Татьяна.
Ингредиенты:
- мясо (свинина или курятина)
- перец, соль
- лимон
- лук
- картофель
- майонез
Способ приготовления:
2. На смазанный противень выложить лук кружочками, сверху мясо, а на него – тонкими кружочками нарезанный картофель. Разложить в форме веера, чтобы закрыть весь противень.
3. Перчим-солим, немного смазываем майонезом, отправляем в духовку на 30-40 минут.
4. За 15 минут до выключения натереть сыр для румяной корочки. Аромат будет стоять умопомрачительный, гарантирует Татьяна. И без добавки тоже не обойдется!
В приеме гостей, по мнению ведущей, важны детали.
Гості у нас бувають нечасто, а от сімейні вечері регулярно. Без їжі немає вечері, а без атмосфери їжа не смачна. Думаю, обрати насправді важко, та і не треба, краще поєднати і посилити ефект. В усякому разі, важливі деталі – як в їжі, так і в прийомі,– делится Татьяна.
Напомним,