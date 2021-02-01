Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 02.02.2021)

2 февраля на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 1 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

32-летняя Наталья имеет трех детей от разных браков. Женщина находится в конфликте со вторым мужем и его семьей, которые не признают за родного 8-летнего Дениса. Они подозревают Наталью в измене. Поэтому женщина решила обратиться за помощью в проект «Тайны ДНК», чтобы установить отцовство для своего сына. Но в процессе расследования команда выяснит совершенно другой мотив Натальи...

1 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 02.02.2021 в 19:00 на СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.