Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)

1 ноября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 6 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

Смотрите в 6 выпуске шоу

Маленькая Олеся, новая пациентка Валерия Ославского, мечтает проснуться однажды без боли. Девочку беспокоят проблемы с глазом — врожденная катаракта. Она уже перенесла операцию по замене хрусталика и после этого ситуация почему-то ухудшилась. Мама Олеси в отчаянии, ведь единственная рекомендация врачей, которую она слышала — удаление глаза. Что в таком случае сделают наши специалисты?

Новый эксперимент проведет Людмила Шупенюк. В одном из торговых центров столицы наш врач поговорит с украинцами на неудобную тему "О чем могут рассказать выделение на женском белье". А также зрителей ждут два фантастических финала. Результаты лечения, которые уже поразили героев и поразят вас.

6 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 01.11.2020 в 21:15 на СТБ и онлайн 8 ноября на нашем сайте tv.ua