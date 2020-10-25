Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
1 ноября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 6 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.
Маленькая Олеся, новая пациентка Валерия Ославского, мечтает проснуться однажды без боли. Девочку беспокоят проблемы с глазом — врожденная катаракта. Она уже перенесла операцию по замене хрусталика и после этого ситуация почему-то ухудшилась. Мама Олеси в отчаянии, ведь единственная рекомендация врачей, которую она слышала — удаление глаза. Что в таком случае сделают наши специалисты?
6 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 01.11.2020 в 21:15 на СТБ и онлайн 8 ноября на нашем сайте tv.ua