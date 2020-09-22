Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
27 сентября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.
Врачи самого масштабного медицинского проекта вновь продолжат спасать жизни украинцев. В новом сезоне родители маленького Славика обратились с криком о помощи – у мальчика аномально маленький размер конечностей и ребенок не может ходить. С самого рождения супруги ежедневно борется за здоровье своего малыша. Славику уже сделали очень дорогостоящую операцию, но болезнь прогрессирует.
1 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 27.09.2020 в 21:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте