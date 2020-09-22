Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

22 сентября 2020 19:20 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

27 сентября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-7:

Врачи самого масштабного медицинского проекта вновь продолжат спасать жизни украинцев. В новом сезоне родители маленького Славика обратились с криком о помощи – у мальчика аномально маленький размер конечностей и ребенок не может ходить. С самого рождения супруги ежедневно борется за здоровье своего малыша. Славику уже сделали очень дорогостоящую операцию, но болезнь прогрессирует.

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Проект «Я соромлюсь свого тіла» – последняя надежда для малыша. Предложение Валерия Ославский доведет до слез папу Славика. А также не пропустите эксперимент -  Людмила Шупенюк узнает, что в жару едят украинцы и насколько это вредно для их здоровья. Врача проведет настоящую просветительскую работу. Вы узнаете, какую диарею можно вылечить дома, а какая требует немедленной помощи в стенах больницы. Эта проблема может коснуться каждого.

1 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 27.09.2020 в 21:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте

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