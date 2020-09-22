Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)

4 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

Смотрите в 2 выпуске шоу

На прием к Валерию Ославскому придет молодая женщина, которая оказалась на грани жизни и смерти из-за ... больного зуба. Половину лица пациентка скрыла под повязкой. И увиденное на осмотре поразило Валерия. Помочь женщине можно только радикальным способом. Кроме того, Валерия ждет еще один уникальный случай - маленькая девочка с семью пальчиками на руке.

Правда помочь ей непросто - ее мама просто игнорирует приемы нашего врача и других специалистов. Обеспокоенный Валерий лично расследует эту непростую ситуацию. Кроме того, врач посетит тренажерный зал и проверит как тренируются украинцы.

2 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 04.10.2020 в 21:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте