Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
4 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.
На прием к Валерию Ославскому придет молодая женщина, которая оказалась на грани жизни и смерти из-за ... больного зуба. Половину лица пациентка скрыла под повязкой. И увиденное на осмотре поразило Валерия. Помочь женщине можно только радикальным способом. Кроме того, Валерия ждет еще один уникальный случай - маленькая девочка с семью пальчиками на руке.
2 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 04.10.2020 в 21:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте