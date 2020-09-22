Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)

22 сентября 2020 19:44 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
пресс-служба

4 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Смотрите в 2 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-7

На прием к Валерию Ославскому придет молодая женщина, которая оказалась на грани жизни и смерти из-за ... больного зуба. Половину лица пациентка скрыла под повязкой. И увиденное на осмотре поразило Валерия. Помочь женщине можно только радикальным способом. Кроме того, Валерия ждет еще один уникальный случай - маленькая девочка с семью пальчиками на руке.

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Правда помочь ей непросто - ее мама просто игнорирует приемы нашего врача и других специалистов. Обеспокоенный Валерий лично расследует эту непростую ситуацию. Кроме того, врач посетит тренажерный зал и проверит как тренируются украинцы.

2 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 04.10.2020 в 21:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте

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