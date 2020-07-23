Панкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво

23 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Панкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво
Рецепты от Эктора Хименес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Очень простой и быстрый рецепт панкейков с лисичками и кабачком. Приготовьте дома этот вкуснейший завтрак для всей семьи.

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Судья кулинарных проектов "МастерШеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво делится своим фирменным рецептом нежных панкейков.

Ингредиенты:

  • Желтый кабачок - 1 шт.
  • Лисички - 300 гр (подойдут свежие или замороженные грибы)
  • Лук-шалот - 1 шт.
  • Зеленый лук (2 пера)
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 60 гр
  • Соль - 1 ч.л.
  • Черний перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Промойте и просушите лисички, мелко нарежьте.

2. Кабачок натрите на терке и блендером измельчите с луком и чесноком.

3. Взбейте яйца, добавьте соль, перец и муку. Добавьте смесь кабачка и грибов, хорошо перемешайте.

4. Жарьте панкейки на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны.

5. Украсьте томатами черри, зеленым луком и сметаной. Приятного аппетита!

Панкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним,

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