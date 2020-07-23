Панкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво
Очень простой и быстрый рецепт панкейков с лисичками и кабачком. Приготовьте дома этот вкуснейший завтрак для всей семьи.
Ингредиенты:
- Желтый кабачок - 1 шт.
- Лисички - 300 гр (подойдут свежие или замороженные грибы)
- Лук-шалот - 1 шт.
- Зеленый лук (2 пера)
- Чеснок - 1 зубчик
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 60 гр
- Соль - 1 ч.л.
- Черний перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Промойте и просушите лисички, мелко нарежьте.
2. Кабачок натрите на терке и блендером измельчите с луком и чесноком.
3. Взбейте яйца, добавьте соль, перец и муку. Добавьте смесь кабачка и грибов, хорошо перемешайте.
4. Жарьте панкейки на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны.
5. Украсьте томатами черри, зеленым луком и сметаной. Приятного аппетита!
Напомним,