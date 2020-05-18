Овсяное печенье с изюмом от Эктора Хименес-Браво (рецепт)

Овсяное печенье с изюмом от Эктора Хименес-Браво (рецепт)

Кто хочет самого вкусного печенья в мире? Это супер легкое и магическое (потому-что исчезает за 30 секунд) овсяное печенье с изюмом полюбит вся семья, все друзья и соседи.

Ингредиенты

225 гр изюма замоченного в горячей воде

185 гр муки

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. молотой корицы

225 гр мягкого сливочного масла

200 гр коричневого сахара

165 гр белого сахара

1/4 ч.л. мускатного ореха

2 яйца комнатной температуры

270 гр овсянки

Способ приготовления

Судья проекта «МастеШеф. Профессионалы-2» Эктор Хименес-Браво делится с вами рецептом овсяного печенья с изюмом – настоящего Канадского.

1. Разогрейте духовку до 180 C.

2. Положите пергамент на деко.

3. Смешайте в миске муку, соль, разрыхлитель, корицу и мускатный орех.

4. Взбейте сливочное масло до кремообразной консистенции (руками или миксером).

5. Добавьте весь сахар пока взбиваете, и продолжайте еще 3 минуты (сахар не должен весь раствориться).

6. Добавьте яйца потихоньку и когда все смешалось – деревянной лопаткой добавляйте смесь муки руками, понемногу, и перемешайте.

7. Добавьте вымоченный в горячей воде и высушенный изюм, смешайте руками, добавьте овсянку и продолжайте мешать руками, тесто очень твердое, и это правильно.

8. Сформируйте шарики, осторожно, 4-5 см в диаметре, выложите на пергамент на расстоянии 5 см между каждым шариком.

9. Выпекайте посередине духовки 11 минут, переверните противень и пеките еще 14 минут.

10. Дайте остыть и наслаждайтесь со стаканом холодного молока. Приятного аппетита!

Напомним,