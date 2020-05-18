Овсяное печенье с изюмом от Эктора Хименес-Браво (рецепт)

18 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Овсяное печенье с изюмом от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Овсяное печенье с изюмом от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
instagram.com/hectorjimenezbravo

Кто хочет самого вкусного печенья в мире? Это супер легкое и магическое (потому-что исчезает за 30 секунд) овсяное печенье с изюмом полюбит вся семья, все друзья и соседи.

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Судья проекта «МастеШеф. Профессионалы-2» Эктор Хименес-Браво делится с вами рецептом овсяного печенья с изюмом – настоящего Канадского.

Ингредиенты

  • 225 гр изюма замоченного в горячей воде
  • 185 гр муки
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 225 гр мягкого сливочного масла
  • 200 гр коричневого сахара
  • 165 гр белого сахара
  • 1/4 ч.л. мускатного ореха
  • 2 яйца комнатной температуры
  • 270 гр овсянки

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 180 C.

2. Положите пергамент на деко.

3. Смешайте в миске муку, соль, разрыхлитель, корицу и мускатный орех.

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4. Взбейте сливочное масло до кремообразной консистенции (руками или миксером).

5. Добавьте весь сахар пока взбиваете, и продолжайте еще 3 минуты (сахар не должен весь раствориться).

6. Добавьте яйца потихоньку и когда все смешалось – деревянной лопаткой добавляйте смесь муки руками, понемногу, и перемешайте.

7. Добавьте вымоченный в горячей воде и высушенный изюм, смешайте руками, добавьте овсянку и продолжайте мешать руками, тесто очень твердое, и это правильно.

8. Сформируйте шарики, осторожно, 4-5 см в диаметре, выложите на пергамент на расстоянии 5 см между каждым шариком.

9. Выпекайте посередине духовки 11 минут, переверните противень и пеките еще 14 минут.

10. Дайте остыть и наслаждайтесь со стаканом холодного молока. Приятного аппетита!

Напомним,

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