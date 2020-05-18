Овсяное печенье с изюмом от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Кто хочет самого вкусного печенья в мире? Это супер легкое и магическое (потому-что исчезает за 30 секунд) овсяное печенье с изюмом полюбит вся семья, все друзья и соседи.
Ингредиенты
- 225 гр изюма замоченного в горячей воде
- 185 гр муки
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. молотой корицы
- 225 гр мягкого сливочного масла
- 200 гр коричневого сахара
- 165 гр белого сахара
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
- 2 яйца комнатной температуры
- 270 гр овсянки
Способ приготовления
1. Разогрейте духовку до 180 C.
2. Положите пергамент на деко.
3. Смешайте в миске муку, соль, разрыхлитель, корицу и мускатный орех.
5. Добавьте весь сахар пока взбиваете, и продолжайте еще 3 минуты (сахар не должен весь раствориться).
6. Добавьте яйца потихоньку и когда все смешалось – деревянной лопаткой добавляйте смесь муки руками, понемногу, и перемешайте.
7. Добавьте вымоченный в горячей воде и высушенный изюм, смешайте руками, добавьте овсянку и продолжайте мешать руками, тесто очень твердое, и это правильно.
8. Сформируйте шарики, осторожно, 4-5 см в диаметре, выложите на пергамент на расстоянии 5 см между каждым шариком.
9. Выпекайте посередине духовки 11 минут, переверните противень и пеките еще 14 минут.
10. Дайте остыть и наслаждайтесь со стаканом холодного молока. Приятного аппетита!
Напомним,