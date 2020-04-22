Нежные пп сырники от Владимира Ярославского (рецепт)

Даже если вы не пп-шник, но хотите вкуснейших сырников, тогда этот рецепт для вас!

Ингредиенты

300 г творог

180 г банан

48 г овсяная мука

3 г псиллиум

кокосовая мука на подпыл

20 г белок или пол яйца

Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ, активно делится с поклонниками различными рецептами. На этот раз пп сырники.

Для варенья

клубника 200 г

банан 300 г

пектин 4 г

Способ приготовления

1. Важно хорошо отжать творог.

2. Бананы предварительно очистить и заморозить в морозилке, в пакете. Достать примерно за час до готовки. Банан после заморозки не теряет цвет в выпечке и становится гораздо ароматнее и слаще.

3. Ингредиенты на сырники- смешали, перемешали. Можно щепотку соли добавить.

4. Сформировали сырники, обжарили по 2 раза с каждой из сторон по очереди. Прям нереально вкусно если жарить на кокосовом масле.

5. Делаем варенье. Те же замороженные бананы и клубника, довести до 40-го градусов, добавить пектин, взбить блендером и довести до кипения. Поварить 5 минут интенсивно помешивая.

Советы от Владимира Ярославского:

Если нет овсяной муки - сделайте сами в чаше блендера! Если нет кокосовой - не страшно. Используйте рисовую, спельтовую или даже свою овсяную. Псиллиум - это мука из отрубей подорожника - ближайшего родственника того, который раньше прикладывали к коленкам в детстве. Супер Фуд уменьшающий уровень сахара в крови и растворимая клетчатка - замена клейковины. Должен быть у каждого ПП-шника любителя вкусно все же поесть. Я долго бился над вкусным рецептом, таким, чтобы был нежным и приятным по сладости. Нашёл вот такую комбинацию. Если нет псиллиума - просто добавьте больше овсяной муки, или миндальной или даже рисовой чуток. Но изделия будут чуть другие, как впрочем всегда во всех веганских или Правильного Питания рецептах. Мы так привыкли к муке, что это нереально практически найти замену.

Напомним,