Нежные пп сырники от Владимира Ярославского (рецепт)

22 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Нежные пп сырники от Владимира Ярославского (рецепт)
Нежные пп сырники от Владимира Ярославского (рецепт)
instagram.com/yaroslavskyi_vova

Даже если вы не пп-шник, но хотите вкуснейших сырников, тогда этот рецепт для вас!

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Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ, активно делится с поклонниками различными рецептами. На этот раз пп сырники.

Ингредиенты

  • 300 г творог
  • 180 г банан
  • 48 г овсяная мука
  • 3 г псиллиум
  • кокосовая мука на подпыл
  • 20 г белок или пол яйца

Для варенья

  • клубника 200 г
  • банан 300 г
  • пектин 4 г

Способ приготовления

1. Важно хорошо отжать творог.

2. Бананы предварительно очистить и заморозить в морозилке, в пакете. Достать примерно за час до готовки. Банан после заморозки не теряет цвет в выпечке и становится гораздо ароматнее и слаще.

3. Ингредиенты на сырники- смешали, перемешали. Можно щепотку соли добавить.

4. Сформировали сырники, обжарили по 2 раза с каждой из сторон по очереди. Прям нереально вкусно если жарить на кокосовом масле.

5. Делаем варенье. Те же замороженные бананы и клубника, довести до 40-го градусов, добавить пектин, взбить блендером и довести до кипения. Поварить 5 минут интенсивно помешивая.

Советы от Владимира Ярославского:

Если нет овсяной муки - сделайте сами в чаше блендера! Если нет кокосовой - не страшно. Используйте рисовую, спельтовую или даже свою овсяную. Псиллиум - это мука из отрубей подорожника - ближайшего родственника того, который раньше прикладывали к коленкам в детстве. Супер Фуд уменьшающий уровень сахара в крови и растворимая клетчатка - замена клейковины. Должен быть у каждого ПП-шника любителя вкусно все же поесть. Я долго бился над вкусным рецептом, таким, чтобы был нежным и приятным по сладости. Нашёл вот такую комбинацию. Если нет псиллиума - просто добавьте больше овсяной муки, или миндальной или даже рисовой чуток. Но изделия будут чуть другие, как впрочем всегда во всех веганских или Правильного Питания рецептах. Мы так привыкли к муке, что это нереально практически найти замену.

Напомним,

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