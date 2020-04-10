Яблочно-банановые оладьи без сахара от Леси Никитюк (рецепт)

10 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Яблочно-банановые оладьи без сахара от Леси Никитюк (рецепт)
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба

Оладьи – отличная идея для вкусного, а, главное, полезного завтрака.

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Для многих оладьи – идеальный вариант завтрака. Они вкусные, быстры в приготовлении. А еще никогда не надоедают, ведь готовить оладьи можно по тысяче разнообразных рецептов. Например, из яблока и банана, как это делает ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк.

Я решила поэкспериментировать и добавить в яблочные оладьи немного банана, – говорит Леся. – Получилось очень вкусно и сладко, хотя сахара в этих оладьях нет.

Ингредиенты

  • яблоко – 6 шт.
  • банан – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1 ст. л.
  • кокосовое масло для жарки
  • фрукты, варенье для подачи

Способ приготовления

1. Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки, натрите на крупной терке.

2. Очистите банан, натрите его и смешайте с тертыми яблоками.

3. Добавьте к массе яйцо и хорошенько перемешайте.

4. Постепенно всыпьте муку, хорошо вымешивая смесь лопаткой.

5. Жарьте оладьи на кокосовом масле на небольшом огне по три минуты с каждой стороны.

6. Подавайте с фруктами или вареньем. Или и с тем, и с тем. Приятного аппетита!

Напомним, 

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