Яблочно-банановые оладьи без сахара от Леси Никитюк (рецепт)
Оладьи – отличная идея для вкусного, а, главное, полезного завтрака.
Я решила поэкспериментировать и добавить в яблочные оладьи немного банана, – говорит Леся. – Получилось очень вкусно и сладко, хотя сахара в этих оладьях нет.
Ингредиенты
- яблоко – 6 шт.
- банан – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1 ст. л.
- кокосовое масло для жарки
- фрукты, варенье для подачи
Способ приготовления
1. Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки, натрите на крупной терке.
2. Очистите банан, натрите его и смешайте с тертыми яблоками.
3. Добавьте к массе яйцо и хорошенько перемешайте.
4. Постепенно всыпьте муку, хорошо вымешивая смесь лопаткой.
5. Жарьте оладьи на кокосовом масле на небольшом огне по три минуты с каждой стороны.
6. Подавайте с фруктами или вареньем. Или и с тем, и с тем. Приятного аппетита!
Напомним,