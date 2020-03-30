Запеченная маринованная утка с яблоками от Владимира Ярославкого (рецепт)

30 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Запеченная маринованная утка с яблоками от Владимира Ярославкого (рецепт)
Запеченная маринованная утка с яблоками от Владимира Ярославкого (рецепт)
пресс-служба

Во время карантина люди вынуждены сидеть дома, поэтому многие проводят это время с пользой, подтягивая свои кулинарные навыки.

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Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ, активно делится с поклонниками различными рецептами. И сегодня - это утка. Как легко и вкусно замариновать и запечь ее, а также ножки - читайте в рецепте!

Ингредиенты

  • 75 г горчицы дижонской
  • 60 г меда
  • Соль и перец по вкусу
  • 5 небольших зеленых яблок Симиренко
  • 5 небольших картофелин
  • 1 утка (у меня была весом 1.3 кг)

Способ приготовления

1. Маринад очень простой: смешайте мед, горчицу, соль и перец.

2. Утку промываем, высушиваем полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь, а можно даже и на 2 – просолиться.

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3. Чистим яблока - тоже смазывая немного маринадом. Кладем в утку, часть можно рядом.

4. Картошку разрезаем пополам, тоже подложите под утку. Крылья - в идеале крайнюю часть отрезать. А ножки, при желании, обвяжите шпагатом, чтобы было красиво.

5. Можно добавить трав - чабрец и розмарин, и хорошенько упаковываем в фольгу - "лодочкой", чтобы сок не вытекал. Закрываем еще фольгой и ставим в разогретую духовку на 180 градусовна 1 час, а потом делаем температуру 130 градусов и еще готовим 2 часа.

6. Потом открываем фольгу, поливаем полученным соком, поднимаем температуру до 180 градусов и доводим до румяной корочки. Приятного вам аппетита!

Если утка больше, тогда и время приготовления будет немного дольше.

Напомним,

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