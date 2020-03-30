Запеченная маринованная утка с яблоками от Владимира Ярославкого (рецепт)
Во время карантина люди вынуждены сидеть дома, поэтому многие проводят это время с пользой, подтягивая свои кулинарные навыки.
Ингредиенты
- 75 г горчицы дижонской
- 60 г меда
- Соль и перец по вкусу
- 5 небольших зеленых яблок Симиренко
- 5 небольших картофелин
- 1 утка (у меня была весом 1.3 кг)
Способ приготовления
1. Маринад очень простой: смешайте мед, горчицу, соль и перец.
2. Утку промываем, высушиваем полотенцем, натираем маринадом и ставим на ночь, а можно даже и на 2 – просолиться.
4. Картошку разрезаем пополам, тоже подложите под утку. Крылья - в идеале крайнюю часть отрезать. А ножки, при желании, обвяжите шпагатом, чтобы было красиво.
5. Можно добавить трав - чабрец и розмарин, и хорошенько упаковываем в фольгу - "лодочкой", чтобы сок не вытекал. Закрываем еще фольгой и ставим в разогретую духовку на 180 градусовна 1 час, а потом делаем температуру 130 градусов и еще готовим 2 часа.
6. Потом открываем фольгу, поливаем полученным соком, поднимаем температуру до 180 градусов и доводим до румяной корочки. Приятного вам аппетита!
Если утка больше, тогда и время приготовления будет немного дольше.
Напомним,