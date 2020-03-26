Банановые чипсы от Ревизора красоты Елены Филоновой (рецепт)

26 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Банановые чипсы от Ревизора красоты Елены Филоновой (рецепт)
Телеведущая Елена Филонова
instagram.com/efilonova

Ведущая рубрики «Ревизор красоты» рекомендует во время карантина поддержать свой организм витаминами и микроэлементами.

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Если бы не карантин, мы и не узнали бы о кулинарных способностях ведущей Нового канала Елены Филоновой. Девушка уже целую неделю экспериментирует на кухне, каждый раз придумывая вкусные и питательные блюда. Сегодня она поделится рецептом банановых чипсов.

Открыла для себя легкий, а, главное, полезный перекус, – говорит Елена. – После термообработки свежих ломтиков бананов в них сохраняются витамин А, магний и фосфор. Но калорийность увеличивается.

Ингредиенты

  • 3 банана
  • 1 лимон
  • 1 ч.л. корицы

Приготовление

1. Очистите фрукты от кожуры. Нарежьте тонкими кружочками. Три банана – это примерно 90 ломтиков.

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2. Застелите противень пергаментом. Разложите на него ломтики. Расстояние между ними – 3 мм.

3. Сбрызните бананы лимонным соком. Это добавит витаминов, а еще не даст бананам потемнеть. Затем посыпьте корицей.

4. Разогрейте духовку до 80 градусов.

5. Поставьте противень с бананами в духовку на один час.

Полуготовые кусочки бананов переверните, чтобы они пропеклись равномерно. Перед подачей охладите до комнатной температуры.

Хрустящие чипсы готовы! Они идеально подойдут для перекуса и утоления сильного голода. Если банановые чипсы есть два раза в неделю, то можно заметить отсутствие усталости и вялости. Согласитесь, просто идеальный энергетический перекус на время карантина.

Банановые чипсы от Ревизора красоты Елены Филоновой (рецепт) / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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