Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)

16 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
instagram.com/pankova_julja

Чтобы попробовать ризотто, необязательно ехать в Италию, приготовьте его дома по рецепту ведущей «Ревизора» на Новом канале.

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Сегодня своим рецептом ризотто поделится ведущая программы «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова. Девушка любит это блюдо и часто готовит его во время своих кулинарных мастер-классов.

А вы знали, что большинство кулинарных шедевров появляются из-за невнимательности поваров? Например, после падения торта тарт Татен кондитер решила его готовить порционно, в виде пирожных. Ризотто же появилось благодаря забывчивому повару, который засыпал рис в куриный суп и забыл о нем. А потом обнаружил в кастрюле вкусное блюдо, похожее на крем с кусочками овощей.

Ризотто – один из кулинарных символов северной Италии, как пицца и спагетти, – говорит Юля. – Сейчас существует более тысячи способов приготовления этого блюда. И все они готовятся по одной схеме: рис обжаривается, заливается бульоном или водой, а потом к нему добавляются ваши любимые ингредиенты. Это могут быть: овощи, фрукты, грибы, мясо, морепродукты.

Юлия чаще всего готовит ризотто с белыми грибами.

Ингредиенты

  • 300 г – риса для ризотто
  • 6 шт. – лук-шалот
  • 75 г – тертого пармезана
  • 1 головка и 3 зубчика чеснока
  • 1 большой томат
  • 250 мл – жирных сливок
  • 100 г – сушеных белых грибов
  • 2 ст. ложки меда
  • Свежий тимьян, петрушка, лавровый лист
  • Сливочное масло
  • Оливковое масло
  • Соль

Приготовление

1. Грибы промываем и замачиваем в теплой воде на один час.

2. Шалот чистим и мелко рубим.

3. Дольки чеснока в шелухе обжариваем на оливковом масле. Добавляем к нему несколько ложек меда. Карамелизируем. Сюда же добавляем стакан теплой воды и тушим до мягкости несколько минут.

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4. Бланшируем помидоры в кипятке. Затем снимаем с них кожицу и режем крупными кусками. Обжариваем на оливковом масле до однородной консистенции.

5. Подготовьте рис и вдвое больше холодной воды. Чтобы она сразу не выкипела.

6. В оливковом масле растапливаем кусок сливочного масла, бросаем шалот и обжариваем до прозрачности.

7. К шалоту добавляем рис и обжариваем, постоянно помешивая.

8. Сюда же добавляем всю воду и масло от чеснока конфи.

9. Грибы рубим и обжариваем на сливочном масле.

10. Чеснок конфи чистим от шелухи и раздавливаем вилкой, добавляем его в грибы. Все перемешиваем. Добавляем к рису помидоры, грибы, несколько кусочков сливочного масла и сливки.

11. На маленьком огне помешиваем все ингредиенты.

12. Доводим до готовности. В конце солим. Блюдо готово. Buon appetite! 

Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт) / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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