Мягкое – хоть губами ешь: Мясо по-бургундски от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)

13 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Мягкое – хоть губами ешь: Мясо по-бургундски от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Телеведущая Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja

Как же это вкусно и просто! А как звучит - Буф Бугиньон или Мясо По-Бургундски.

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Ведущая проекта «Ревизор» Юлия Панкова делится рецептом приготовления мяса, которое можно есть просто губами. Идеальное, мягкое, очень насыщенное, с бархатным соусом.

А от рецепта – я вообще в восторге, – говорит ведущая Нового канала. – Вам нужны только хорошая говядина, овощи, вино и 3 часа, чтобы все это хорошенько протомилось. Не бойтесь, над кастрюлями стоять не надо – оно все самостоятельно готовится. Итак, рецепт в студию.

Ингредиенты

  • 1 кг говядины ( Лучше брать заднюю часть, Пашину, грудинку, ошеек или голяшку)
  • 180 г бекона
  • 500 мл говяжьего бульона(варила на костях)
  • 2 моркови
  • 10 луковок шалота
  • 750 мл красного сухого вина
  • 500 мл говяжьего бульона(варила на костях)
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 4 ст. л. муки
  • 2 ч л. соли
  • 2-3 веточки петрушки
  • 2 зубчика чеснока
  • 2-3 веточки тимьяна
  • 1 лавровый лист
  • растительное масло+кусочек сливочного
  • перец

Приготовление

1. Бекон нарезаем кусочками. Разогреваем глубокий сотейник с 2 ст.л. растительного масла и кусочком сливочного. Вытапливаем жир из бекона 4-5 мин, выкладываем на тарелку.

2. Говядину моем и высушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем кусочками размером примерно с небольшое яйцо. Вновь разогреваем масло с жиром практически до горения. Поджариваем мясо порциями (все сразу не поместится), пока не подрумянится со всех сторон и откладываем к бекону.

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3. Моем, чистим, нарезаем морковку небольшими брусочками, чистим лук. Также обжариваем их в кипящем масле с жиром. Выкладываем отдельно на тарелку.

4. Возвращаем мясо и бекон в сотейник, добавляем соль, перец, и перемешиваем. Затем присыпаем мукой (2 ст.л.) и перемешиваем.

5. Заливаем красным вином, затем доливаем говяжий бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью.

6. Добавляем томатную пасту, чеснок, раздавленный ножом, пару веточек тимьяна, веточки петрушки, лавровый лист, морковку, лук и бекон. Доводим содержимое сотейника до кипения, затем закрываем крышкой и тушим на самом медленном огне 2,5 - 3 часа. 

Мясо по-бургундски от от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт) / instagram.com/pankova_julja

Напомним,

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