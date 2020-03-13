Мягкое – хоть губами ешь: Мясо по-бургундски от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)

Как же это вкусно и просто! А как звучит - Буф Бугиньон или Мясо По-Бургундски.

Ведущая проекта «Ревизор» Юлия Панкова делится рецептом приготовления мяса, которое можно есть просто губами. Идеальное, мягкое, очень насыщенное, с бархатным соусом.

А от рецепта – я вообще в восторге, – говорит ведущая Нового канала. – Вам нужны только хорошая говядина, овощи, вино и 3 часа, чтобы все это хорошенько протомилось. Не бойтесь, над кастрюлями стоять не надо – оно все самостоятельно готовится. Итак, рецепт в студию.

Ингредиенты

1 кг говядины ( Лучше брать заднюю часть, Пашину, грудинку, ошеек или голяшку)

180 г бекона

500 мл говяжьего бульона(варила на костях)

2 моркови

10 луковок шалота

750 мл красного сухого вина

500 мл говяжьего бульона(варила на костях)

2 ст. л. томатной пасты

4 ст. л. муки

2 ч л. соли

2-3 веточки петрушки

2 зубчика чеснока

2-3 веточки тимьяна

1 лавровый лист

растительное масло+кусочек сливочного

перец

Приготовление

1. Бекон нарезаем кусочками. Разогреваем глубокий сотейник с 2 ст.л. растительного масла и кусочком сливочного. Вытапливаем жир из бекона 4-5 мин, выкладываем на тарелку.

2. Говядину моем и высушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем кусочками размером примерно с небольшое яйцо. Вновь разогреваем масло с жиром практически до горения. Поджариваем мясо порциями (все сразу не поместится), пока не подрумянится со всех сторон и откладываем к бекону.

3. Моем, чистим, нарезаем морковку небольшими брусочками, чистим лук. Также обжариваем их в кипящем масле с жиром. Выкладываем отдельно на тарелку.

4. Возвращаем мясо и бекон в сотейник, добавляем соль, перец, и перемешиваем. Затем присыпаем мукой (2 ст.л.) и перемешиваем.

5. Заливаем красным вином, затем доливаем говяжий бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью.

6. Добавляем томатную пасту, чеснок, раздавленный ножом, пару веточек тимьяна, веточки петрушки, лавровый лист, морковку, лук и бекон. Доводим содержимое сотейника до кипения, затем закрываем крышкой и тушим на самом медленном огне 2,5 - 3 часа.

Мясо по-бургундски от от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт) / instagram.com/pankova_julja

Напомним,