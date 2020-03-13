Мягкое – хоть губами ешь: Мясо по-бургундски от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Как же это вкусно и просто! А как звучит - Буф Бугиньон или Мясо По-Бургундски.
А от рецепта – я вообще в восторге, – говорит ведущая Нового канала. – Вам нужны только хорошая говядина, овощи, вино и 3 часа, чтобы все это хорошенько протомилось. Не бойтесь, над кастрюлями стоять не надо – оно все самостоятельно готовится. Итак, рецепт в студию.
Ингредиенты
- 1 кг говядины ( Лучше брать заднюю часть, Пашину, грудинку, ошеек или голяшку)
- 180 г бекона
- 500 мл говяжьего бульона(варила на костях)
- 2 моркови
- 10 луковок шалота
- 750 мл красного сухого вина
- 500 мл говяжьего бульона(варила на костях)
- 2 ст. л. томатной пасты
- 4 ст. л. муки
- 2 ч л. соли
- 2-3 веточки петрушки
- 2 зубчика чеснока
- 2-3 веточки тимьяна
- 1 лавровый лист
- растительное масло+кусочек сливочного
- перец
Приготовление
1. Бекон нарезаем кусочками. Разогреваем глубокий сотейник с 2 ст.л. растительного масла и кусочком сливочного. Вытапливаем жир из бекона 4-5 мин, выкладываем на тарелку.
2. Говядину моем и высушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем кусочками размером примерно с небольшое яйцо. Вновь разогреваем масло с жиром практически до горения. Поджариваем мясо порциями (все сразу не поместится), пока не подрумянится со всех сторон и откладываем к бекону.
4. Возвращаем мясо и бекон в сотейник, добавляем соль, перец, и перемешиваем. Затем присыпаем мукой (2 ст.л.) и перемешиваем.
5. Заливаем красным вином, затем доливаем говяжий бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью.
6. Добавляем томатную пасту, чеснок, раздавленный ножом, пару веточек тимьяна, веточки петрушки, лавровый лист, морковку, лук и бекон. Доводим содержимое сотейника до кипения, затем закрываем крышкой и тушим на самом медленном огне 2,5 - 3 часа.
Напомним,