Нежный паштет из куриной печени от Владимира Ярославского (рецепт)
Шеф-повар поделился самым легким в приготовлении, но вкуснейшим рецептом.
Ингредиенты
- 500 г куриная печень
- 300 г лук репчатый
- 250 г морковь
- 75 г стебель сельдерея
- 200 г сливочное масло 82.5%
- 20 г мёд
- Соль, душистый и чёрный перец
- Тимьян
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления
1. Очищаем печень от плёнок и очень внимательно - от желчи. Овощи очищаем и нарезаем произвольно - примерно 2 на 2 см кубиком.
3. Добавляем душистый перец, соль, чёрный перец и свежий тимьян и закрывшем крышкой, тушим под крышкой периодически помешивая на медленном огне минут 12-15. Открываем крышку и выпариваем лишнюю влагу.
4. Результат - разрушенная сочная печень, мягкие тоже протушенные овощи, вкусно по соли и перцу. Чуть остужаем, добавляем мёд.
5. Остужаем полностью, и пропускаем 2 раза через мясорубку.
6. Добавляем мягкое масло и еще раз подпускаем через мясорубку. Если хотите прям идеальной нежной и однородной текстуры можно ещё «пробить» ручным блендером и протереть через сито.
7. Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный во вкусе и легкий «на желудок» а то когда очень белковый - у меня долго перерабатывается. Дальше можно уже заливать винным желе, или покрывать сверху фруктовым ... но это уже отдельная история! Приятного вам аппетита!
Напомним,