Нежный паштет из куриной печени от Владимира Ярославского (рецепт)

12 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Нежный паштет из куриной печени от Владимира Ярославского (рецепт)
Судья МастерШеф Владимир Ярославский
instagram.com/yaroslavskyi_vova

Шеф-повар поделился самым легким в приготовлении, но вкуснейшим рецептом.

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Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ, говорит, что это простой и нежный рецепт паштета из куриной печени с легким и приятным вкусом.

Ингредиенты

  • 500 г куриная печень
  • 300 г лук репчатый
  • 250 г морковь
  • 75 г стебель сельдерея
  • 200 г сливочное масло 82.5%
  • 20 г мёд
  • Соль, душистый и чёрный перец
  • Тимьян
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления

1. Очищаем печень от плёнок и очень внимательно - от желчи. Овощи очищаем и нарезаем произвольно - примерно 2 на 2 см кубиком.

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2. Разогреваем сотейник, обжариваем в начале морковь до легкой румяной корочки, затем лук, добавляем сельдерей и еще слегка обжариваем. Далее чуть отодвигаем овощи со дна сотейника и кладём туда печень. Обжариваем со всех сторон минут 5-7.

3. Добавляем душистый перец, соль, чёрный перец и свежий тимьян и закрывшем крышкой, тушим под крышкой периодически помешивая на медленном огне минут 12-15. Открываем крышку и выпариваем лишнюю влагу.

4. Результат - разрушенная сочная печень, мягкие тоже протушенные овощи, вкусно по соли и перцу. Чуть остужаем, добавляем мёд. 

5. Остужаем полностью, и пропускаем 2 раза через мясорубку. 

6. Добавляем мягкое масло и еще раз подпускаем через мясорубку. Если хотите прям идеальной нежной и однородной текстуры можно ещё «пробить» ручным блендером и протереть через сито.

7. Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный во вкусе и легкий «на желудок» а то когда очень белковый - у меня долго перерабатывается. Дальше можно уже заливать винным желе, или покрывать сверху фруктовым ... но это уже отдельная история! Приятного вам аппетита! 

Нежный паштет из куриной печени от Владимира Ярославского (рецепт) / instagram.com/yaroslavskyi_vova

Напомним, 

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