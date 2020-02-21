Куриное филе с сыром и беконом от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Ведущая «Ревизора» на Новом канале, кулинар и гастроэксперт Юлия Панкова любит готовить блюда из курицы. Это быстро и вкусно, а еще – полезно. Итак, скорее на кухню.
Юлия Панкова – не исключение. И у нее есть собственный рецепт приготовления филе.
Когда-то увидела на немецком канале, как готовить филе курицы с сыром и беконом, – рассказывает Юля. – Помню, тогда повар предлагала использовать сыр «Филадельфия». Я решила приготовить филе с другим, более дешевым сливочным сыром. Вкус блюда очень пикантный, ведь сыр смягчает филе, а бекон создает нежную корочку. Делюсь с вами рецептом. Быстро, легко, вкусно и очень оригинально.
Ингредиенты (на 6 порций)
- 6 шт. – куриных филе
- 400 г – сливочного сыра
- 500 г – бекона (тонко порезанного)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
1. Зачистите филе – снимите с мяса пленочки.
2. В каждом куске сделайте аккуратный надрез-карман. Главное, чтобы кусок при этом оставался целостным.
3. Каждое филе начините сыром.
4. Оберните куски беконом так, чтобы не было видно курицы.
5. Последний шаг – отправьте в духовку, нагретую до температуры 180 градусов, на 30 минут. Блюдо готово! Приятного аппетита!
Напомним,