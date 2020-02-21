Куриное филе с сыром и беконом от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)

21 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Куриное филе с сыром и беконом от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Куриное филе с сыром и беконом от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
пресс-служба Нового канала

Ведущая «Ревизора» на Новом канале, кулинар и гастроэксперт Юлия Панкова любит готовить блюда из курицы. Это быстро и вкусно, а еще – полезно. Итак, скорее на кухню.

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Для многих людей самым любимым видом мяса является куриное филе. Оно нежное, малокалорийное и богато белком. А еще его легко и быстро готовить. Можно жарить, тушить, варить, запекать и фаршировать. Блюда получаются различными и хорошо сочетаются со многими гарнирами.

Юлия Панкова – не исключение. И у нее есть собственный рецепт приготовления филе.

Когда-то увидела на немецком канале, как готовить филе курицы с сыром и беконом, – рассказывает Юля. – Помню, тогда повар предлагала использовать сыр «Филадельфия». Я решила приготовить филе с другим, более дешевым сливочным сыром. Вкус блюда очень пикантный, ведь сыр смягчает филе, а бекон создает нежную корочку. Делюсь с вами рецептом. Быстро, легко, вкусно и очень оригинально.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • 6 шт. – куриных филе
  • 400 г – сливочного сыра
  • 500 г – бекона (тонко порезанного)
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

1. Зачистите филе – снимите с мяса пленочки.

2. В каждом куске сделайте аккуратный надрез-карман. Главное, чтобы кусок при этом оставался целостным.

3. Каждое филе начините сыром.

4. Оберните куски беконом так, чтобы не было видно курицы.

5. Последний шаг – отправьте в духовку, нагретую до температуры 180 градусов, на 30 минут. Блюдо готово! Приятного аппетита!

Напомним,

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