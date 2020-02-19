Мясная запеканка от ведущей ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяны Высоцкой (рецепт)
Татьяна Высоцкая, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-новини» на СТБ, поделилась в социальной сети легким, простым и вкусным рецептом мясной запеканки. Записывайте!
Делаете мясной фарш. Я добавила рис, как на тефтели, потому что у моих детей сложные отношения с кашами, и я хитрю, как могу (улыбается). Отварите пару яиц. Когда начинаете формировать запеканку, поместите яйца в нее. Сверху смазывайте, чтобы не пригорало – у меня это был майонез с горчицей. Запекаете до готовности, около получаса. Приятного аппетита!
На гарнир ведущая отдала предпочтение кускусу. Дополняйте блюдо на свое усмотрение. И наслаждайтесь простым и вкусным приготовлением.