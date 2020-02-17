Салат из редьки с орехами (рецепт)
Какие овощи полезно есть зимой? Этот вопрос подписчики часто задают Светлане Фус.
Ингредиенты
- Средняя редька - 2 шт.
- Кефир - 4 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу
- Очищенные грецкие орехи - 50 г
- Черешок сельдерея - 1 шт.
Способ приготовления
1. Редьку очистить и нарезать очень тонкой соломкой.
2. Сельдерей вымыть и нарезать произвольными кусками. Измельчить орехи и сельдерей в блендере в однородную пасту.
3. Смешать редьку, орехи, сельдерей и кефир. Приправить солью и перцем. Приятного аппетита!
Напомним,