Салат из редьки с орехами (рецепт)

17 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Салат из редьки с орехами (рецепт)
Салат из редьки с орехами (рецепт)
pixabay.com

Какие овощи полезно есть зимой? Этот вопрос подписчики часто задают Светлане Фус.

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Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами.

Ингредиенты

  • Средняя редька - 2 шт.
  • Кефир - 4 ст. л.
  • Соль, перец - по вкусу
  • Очищенные грецкие орехи - 50 г
  • Черешок сельдерея - 1 шт.

Способ приготовления

1. Редьку очистить и нарезать очень тонкой соломкой.

2. Сельдерей вымыть и нарезать произвольными кусками. Измельчить орехи и сельдерей в блендере в однородную пасту.

3. Смешать редьку, орехи, сельдерей и кефир. Приправить солью и перцем. Приятного аппетита!

Напомним,

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