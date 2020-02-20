Нежные телячьи щечки с медом и картофельным пюре от Сергея Денисова (рецепт)
Победитель девятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на СТБ Сергей Денисов делится рецептами вкуснейших блюд.
Ингредиенты
- Телячьи щёчки - 1 кг
- Вино кр. сух - 2 л
- Мёд - 50 гр
- Томатная паста - 60 гр
- Лук - 300 гр
- Гвоздика - 3-4 шт
- Чеснок - 40 гр
- Бульон говяжий - 500 мл
- Лавровый лист/розмарин/тимьян
- Соль/перец - по вкусу
Для пюре:
- Картошка - 1 кг
- Масло сливочное - 100 гр
- Молоко - 250-300 мл
- Соль
Способ приготовления
1. Вино фламбируем, выпариваем, добавляем говяжий бульон и томатную пасту.
2. Щеки зачистили и разрезаем пополам, обжариваем до карамельной корочки.
3. В этом же масле томим лук, чеснок и травы, не зажариваем.
4. В овощи возвращаем щеки, заливаем все вином с бульоном, мёд, соль/перец и под крышку в духовку 180’ на 1 ч 30 мин и дальше без крышки 25-30 мин.
5. Картошку отвариваем и подсушиваем в духовке, но только не допускаем корочки 4-6 мин достаточно.
6. Протираем через сито картошку до тех пор пока не будет комков и ещё раз слегка подсушиваем и прогреваем пюре в сотейнике, добавляем холодное сливочное масло до растворения смешиваем и уже после тёплое молоко и тщательно вымешиваем венчиком.
7. Когда щеки готовы, щеки достать, соус процедить и загущаем, в самом конце добавляем немного холодного сливочного масла, соль/перец и возвращаем щеки в соус.
На заметку!
1. Если не хотите заморачиваться с бульоном, то обрезки с щёк, хорошенько зажарьте, далее добавляем лук, чеснок, травы, продолжаем обжаривать и залезаем 1л воды, выпариваем. А если будете продолжать выпаривать, то получится соус Жу.
2. Для интересного вкуса, бланшируйте лимон, срезаем цедру, нарезаем мелким кубиком и посыпаем наши готовые щёки. Вуаля, приятного аппетита!
Напомним,