Нежные телячьи щечки с медом и картофельным пюре от Сергея Денисова (рецепт)

20 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Нежные телячьи щечки с медом и картофельным пюре от Сергея Денисова (рецепт)
Нежные телячьи щечки с медом и картофельным пюре от Сергея Денисова (рецепт)
пресс-служба канала СТБ

Победитель девятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на СТБ Сергей Денисов делится рецептами вкуснейших блюд.

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Так что ловите рецепт нежных, тающих во рту, вкуснейших телячьих щёчек с пюрешкой!

Ингредиенты

  • Телячьи щёчки - 1 кг
  • Вино кр. сух - 2 л
  • Мёд - 50 гр
  • Томатная паста - 60 гр
  • Лук - 300 гр
  • Гвоздика - 3-4 шт
  • Чеснок - 40 гр
  • Бульон говяжий - 500 мл
  • Лавровый лист/розмарин/тимьян
  • Соль/перец - по вкусу

Для пюре:

  • Картошка - 1 кг
  • Масло сливочное - 100 гр
  • Молоко - 250-300 мл
  • Соль

Способ приготовления

1. Вино фламбируем, выпариваем, добавляем говяжий бульон и томатную пасту.

2. Щеки зачистили и разрезаем пополам, обжариваем до карамельной корочки.

3. В этом же масле томим лук, чеснок и травы, не зажариваем.

4. В овощи возвращаем щеки, заливаем все вином с бульоном, мёд, соль/перец и под крышку в духовку 180’ на 1 ч 30 мин и дальше без крышки 25-30 мин.

5. Картошку отвариваем и подсушиваем в духовке, но только не допускаем корочки 4-6 мин достаточно.

6. Протираем через сито картошку до тех пор пока не будет комков и ещё раз слегка подсушиваем и прогреваем пюре в сотейнике, добавляем холодное сливочное масло до растворения смешиваем и уже после тёплое молоко и тщательно вымешиваем венчиком.

7. Когда щеки готовы, щеки достать, соус процедить и загущаем, в самом конце добавляем немного холодного сливочного масла, соль/перец и возвращаем щеки в соус.

На заметку!

1. Если не хотите заморачиваться с бульоном, то обрезки с щёк, хорошенько зажарьте, далее добавляем лук, чеснок, травы, продолжаем обжаривать и залезаем 1л воды, выпариваем. А если будете продолжать выпаривать, то получится соус Жу.

2. Для интересного вкуса, бланшируйте лимон, срезаем цедру, нарезаем мелким кубиком и посыпаем наши готовые щёки. Вуаля, приятного аппетита!

Нежные телячьи щечки с медом и картофельным пюре от Сергея Денисова (рецепт) / социальная сеть Instagram

Напомним,

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