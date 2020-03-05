Окрошка с крабовыми палочками (рецепт)

Желаете холодного блюда? Тогда этот рецепт именно для вас.

Ингредиенты

Крабовые палочки - 240 гр

Огурец - 2 шт.

Квас хлебный - 1 л

Редис - 5 шт.

Сметана - 3 ст.л.

Яйцо куриное - 2 шт.

Укроп - 1 пучок

Горчица - 1 ст.л.

Перец черный, соль - по вкусу.

Способ приготовления

Не готовили окрошку с крабовыми палочками? Скорее пробуйте это невероятно вкусное блюдо

1. Вымытые огурцы нарезаем кубиками. Если вы чувствуете, что кожура на них твердая - очистите их.

2. Яйца отварить, очистить, после чего нужно отделить белок от желтка. Белки нарежьте кубиками. А вот желтки нужно перетереть с горчицей, перцем, солью, измельченным укропом и сметаной до однородной массы.

3. Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками.

4. Редис нарезаем тоненькими кружками.

5. Все ингредиенты нужно сложить в глубокую посудину и хорошенько перемешать. После чего залить охлажденным квасом, заправить горчично-сметанной смесью, и еще раз перемешать блюдо. Готово!

Напомним,