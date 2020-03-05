Окрошка с крабовыми палочками (рецепт)
Желаете холодного блюда? Тогда этот рецепт именно для вас.
Ингредиенты
- Крабовые палочки - 240 гр
- Огурец - 2 шт.
- Квас хлебный - 1 л
- Редис - 5 шт.
- Сметана - 3 ст.л.
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Укроп - 1 пучок
- Горчица - 1 ст.л.
- Перец черный, соль - по вкусу.
Способ приготовления
1. Вымытые огурцы нарезаем кубиками. Если вы чувствуете, что кожура на них твердая - очистите их.
2. Яйца отварить, очистить, после чего нужно отделить белок от желтка. Белки нарежьте кубиками. А вот желтки нужно перетереть с горчицей, перцем, солью, измельченным укропом и сметаной до однородной массы.
3. Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками.
4. Редис нарезаем тоненькими кружками.
5. Все ингредиенты нужно сложить в глубокую посудину и хорошенько перемешать. После чего залить охлажденным квасом, заправить горчично-сметанной смесью, и еще раз перемешать блюдо. Готово!
Напомним,