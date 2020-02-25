Печеночные оладьи с начинкой (рецепт)

25 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Печеночные оладьи с начинкой (рецепт)
Печеночные оладьи с начинкой (рецепт)
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Вкусный рецепт оладьей из говяжьей печени.

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Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами

Ингредиенты

  • Печень говяжья - 300 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука цельнозерновая - 2 ст.л.
  • Сметана - 1 ст.л.
  • Соль, перец - по вкусу

Для начинки:

  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Шампиньоны - 200 г
  • Чеснок - 2 зубка
  • Зелень укропа и петрушки - по вкусу
  • Йогурт и горчица - по вкусу для промазывания

Способ приготовления

1. Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке.

2. Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны.

3. Приготовить первую начинку: одну луковицу нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, притомить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный 1 зубок чеснока и зелень.

4. Приготовить вторую начинку: вторую луковицу и шампиньоны нарезать кубиками. Притомить на сковороде до готовности. Добавить 1 зубок чеснока и зелень.

5. Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного йогуртом и горчицей, положить первую начинку, затем второй слой оладий, и вновь смазать йогуртом и горчицей, положить вторую начинку.

6. Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать сметаной и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей. Приятного аппетита!

Напомним,

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