Печеночные оладьи с начинкой (рецепт)
Вкусный рецепт оладьей из говяжьей печени.
Ингредиенты
- Печень говяжья - 300 г
- Яйцо - 1 шт.
- Мука цельнозерновая - 2 ст.л.
- Сметана - 1 ст.л.
- Соль, перец - по вкусу
Для начинки:
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Шампиньоны - 200 г
- Чеснок - 2 зубка
- Зелень укропа и петрушки - по вкусу
- Йогурт и горчица - по вкусу для промазывания
Способ приготовления
1. Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке.
2. Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны.
3. Приготовить первую начинку: одну луковицу нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, притомить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный 1 зубок чеснока и зелень.
4. Приготовить вторую начинку: вторую луковицу и шампиньоны нарезать кубиками. Притомить на сковороде до готовности. Добавить 1 зубок чеснока и зелень.
5. Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного йогуртом и горчицей, положить первую начинку, затем второй слой оладий, и вновь смазать йогуртом и горчицей, положить вторую начинку.
6. Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать сметаной и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей. Приятного аппетита!
Напомним,