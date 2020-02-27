Судак, фаршированный мидиями с булгуром (рецепт)

27 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Судак, фаршированный мидиями с булгуром (рецепт)
Судак, фаршированный мидиями с булгуром (рецепт)
facebook.com/svetlanafus

Такой рулет приготовить совсем не сложно. Судака можно заменить на треску, но имейте ввиду: у трески более сухое мясо.

Читайте такжеБлины на Масленицу от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского (рецепт)
Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами

Ингредиенты

  • Судак - 1 тушка весом 800-900 г
  • Мидии варено-мороженые - 200 г
  • Крупа булгур - 50 г
  • Сок и цедра лимона - 0,5 шт.
  • Чеснок - 2-3 зубка
  • Петрушка - 35-40 г
  • Масло сливочное или топленое - 40 г
  • Соль, свежемолотая смесь перцев

Способ приготовления

1. Заранее разморозьте мидии в холодильнике, выложив в стоящий в миске дуршлаг.

2. Сварите булгур в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Откиньте на сито и остудите. Мелко порубите петрушку и очищенный чеснок, немного припустите в 1 ст. л. масла.

Читайте такжеКуриное филе с сыром и беконом от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
3. Смешайте зелень с мидиями и булгуром. Приправьте солью и перцем, половиной лимонного сока и всей цедрой.

4. Судака выпотрошите, очистите от чешуи. Промойте рыбу, обсушите. Кончик тонкого ножа очень аккуратно подведите под реберные кости и срежьте их - сначала с одной, потом с другой стороны. Посолите рыбу и поперчите со всех сторон.

5. Смешайте оставшееся топленое масло (чуть подогретое) с оставшимся лимонным соком. Выложите рыбу на застеленный пергаментом противень, нафаршируйте смесью булгура и мидий. Смажьте рыбу маслом с лимоном,обвяжите шпагатом.

6. Разогрейте духовку до 140 °С. Поставьте рыбу в нижнюю треть духовки и запекайте, смазывая маслом с лимоном, примерно 35 мин.

7. После приготовления - разрежьте рыбу на порции. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

Светлана Фус рецепты рецепты звезд простые рецепты полезные рецепты еда и рецепты полезное питание булгур рецепт судак мидии

Материалы по теме

Блины с французским шармом на Масленицу от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Еда и рецепты

Блины с французским шармом на Масленицу от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Юлия Зорий поплавала с ежами и попугаями
Путешествия

Юлия Зорий поплавала с ежами и попугаямиЭксклюзив
Лунный гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака
«Научилась не говорить о личном»: Звезда сериала «Женский доктор» о гибели любимого мужчины
Новости

«Научилась не говорить о личном»: Звезда сериала «Женский доктор» о гибели любимого мужчины

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK