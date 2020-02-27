Судак, фаршированный мидиями с булгуром (рецепт)

Такой рулет приготовить совсем не сложно. Судака можно заменить на треску, но имейте ввиду: у трески более сухое мясо.

Ингредиенты

Судак - 1 тушка весом 800-900 г

Мидии варено-мороженые - 200 г

Крупа булгур - 50 г

Сок и цедра лимона - 0,5 шт.

Чеснок - 2-3 зубка

Петрушка - 35-40 г

Масло сливочное или топленое - 40 г

Соль, свежемолотая смесь перцев

Способ приготовления

Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами

1. Заранее разморозьте мидии в холодильнике, выложив в стоящий в миске дуршлаг.

2. Сварите булгур в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Откиньте на сито и остудите. Мелко порубите петрушку и очищенный чеснок, немного припустите в 1 ст. л. масла.

3. Смешайте зелень с мидиями и булгуром. Приправьте солью и перцем, половиной лимонного сока и всей цедрой.

4. Судака выпотрошите, очистите от чешуи. Промойте рыбу, обсушите. Кончик тонкого ножа очень аккуратно подведите под реберные кости и срежьте их - сначала с одной, потом с другой стороны. Посолите рыбу и поперчите со всех сторон.

5. Смешайте оставшееся топленое масло (чуть подогретое) с оставшимся лимонным соком. Выложите рыбу на застеленный пергаментом противень, нафаршируйте смесью булгура и мидий. Смажьте рыбу маслом с лимоном,обвяжите шпагатом.

6. Разогрейте духовку до 140 °С. Поставьте рыбу в нижнюю треть духовки и запекайте, смазывая маслом с лимоном, примерно 35 мин.

7. После приготовления - разрежьте рыбу на порции. Приятного аппетита!

Напомним,