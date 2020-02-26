Блины на Масленицу от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского (рецепт)
Шеф-повар поделился рецептом блинчиков на Масленицу.
Ингредиенты
- Яйцо - 4 шт
- Соль - 4 г
- Мука - 380 г
- Молоко - 1 л
- Масло сливочное - 50 г
- Масло растительное - 50 г
- Сахар - 55 г
Способ приготовления
1. Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь, – можно простым венчиком. Затем влить в несколько приемов остальное молоко. Помешивать не взбивая -– иначе у готовых блинчиков будут рваные края.
2. Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто. Этот приём поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке.
3. Тесто по консистенции похоже на жидкие сливки.
4. Сковородку хорошо разогреть, и для первых блинов добавить немного растительного масла.
5. Блинчик должен быть однородным по своей текстуре и тоненьким как бумага, но без «сухого и рваного» ободка.
Напомним,