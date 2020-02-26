Блины на Масленицу от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского (рецепт)

26 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Блины на Масленицу от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского (рецепт)
Блины на Масленицу от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского (рецепт)
пресс-служба канала СТБ

Шеф-повар поделился рецептом блинчиков на Масленицу.

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Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ, говорит, что это простой и самый рабочий рецепт, который его никогда не подводил. 

Ингредиенты

  • Яйцо - 4 шт
  • Соль - 4 г
  • Мука - 380 г
  • Молоко - 1 л 
  • Масло сливочное - 50 г 
  • Масло растительное - 50 г 
  • Сахар - 55 г

Способ приготовления

1. Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь, – можно простым венчиком. Затем влить в несколько приемов остальное молоко. Помешивать не взбивая -– иначе у готовых блинчиков будут рваные края.

2. Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто.  Этот приём поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке. 

3. Тесто по консистенции похоже на жидкие сливки. 

4. Сковородку хорошо разогреть, и для первых блинов добавить немного растительного масла.  

5. Блинчик должен быть однородным по своей текстуре и тоненьким как бумага, но без «сухого и рваного» ободка.

Напомним,

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