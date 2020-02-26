Блины на Масленицу от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Владимира Ярославского (рецепт)

Шеф-повар поделился рецептом блинчиков на Масленицу.

Ингредиенты

Яйцо - 4 шт

Соль - 4 г

Мука - 380 г

Молоко - 1 л

Масло сливочное - 50 г

Масло растительное - 50 г

Сахар - 55 г

Способ приготовления

Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ, говорит, что это простой и самый рабочий рецепт, который его никогда не подводил.

1. Смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 г молока в однородную смесь, – можно простым венчиком. Затем влить в несколько приемов остальное молоко. Помешивать не взбивая -– иначе у готовых блинчиков будут рваные края.

2. Сливочное масло растопить с растительным и добавить в остальное тесто. Этот приём поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке.

3. Тесто по консистенции похоже на жидкие сливки.

4. Сковородку хорошо разогреть, и для первых блинов добавить немного растительного масла.

5. Блинчик должен быть однородным по своей текстуре и тоненьким как бумага, но без «сухого и рваного» ободка.

Напомним,