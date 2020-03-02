Нежный маковый пирог от Валентины Хамайко (рецепт)
Делимся с вами простым рецептом приготовления маковика.
Ингредиенты
- Мука – 600 г
- Сахар – 80 г
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Соль – 4 г
- Яйцо – 2 шт.
- Желток – 1 шт.
- Дрожжи – 7 г
- Молоко – 50 мл
- Вода – 150-200 мл
- Масло – 60 г
Для начинки:
- Тертый мак – 300 г
- Сахар – 150 г
- Белок – 1 шт.
- Орехи, изюм – по вкусу
Способ приготовления
1. Дрожжи растираем с сахаром, добавляем 50 мл теплого молока и оставляем на 15 мин. Муку просеиваем с солью, смешиваем с ванильным сахаром.
2. Яйца и желток перемешиваем с дрожжевой смесью, добавляем к муке и вымешиваем тесто, вливая 200 мл воды. Тесто должно быть достаточно мягким. На этом этапе добавляем размягченное масло, вымешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем подходить на 1 час 30 мин. - 2 ч.
3. Перетертый мак тщательно смешиваем с сахаром и белком. Если используем орехи и изюм, добавляем и их.
4. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм, выкладываем на него начинку и сворачиваем в рулет. Острым ножом разрезаем рулет вдоль пополам и переплетаем 2 половинки между собой, держа их срезом вверх. Изделие выкладываем на противень и даем ему подойти 40 мин.
5. Выпекаем пирог 15 минут при 200°. Температуру духовки уменьшаем до 180° и выпекаем до готовности.
Напомним,