Нежный маковый пирог от Валентины Хамайко (рецепт)

2 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Нежный маковый пирог от Валентины Хамайко (рецепт)
Нежный маковый пирог от Валентины Хамайко (рецепт)
pixabay.com

Делимся с вами простым рецептом приготовления маковика.

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Телеведущая Валентина Хамайко предлагает вам приготовить вкусный маковый пирог по ее рецепту

Ингредиенты

  • Мука – 600 г
  • Сахар – 80 г
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Соль – 4 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Желток – 1 шт.
  • Дрожжи – 7 г
  • Молоко – 50 мл
  • Вода – 150-200 мл
  • Масло – 60 г

Для начинки:

  • Тертый мак – 300 г
  • Сахар – 150 г
  • Белок – 1 шт.
  • Орехи, изюм – по вкусу

Способ приготовления

1. Дрожжи растираем с сахаром, добавляем 50 мл теплого молока и оставляем на 15 мин. Муку просеиваем с солью, смешиваем с ванильным сахаром.

2. Яйца и желток перемешиваем с дрожжевой смесью, добавляем к муке и вымешиваем тесто, вливая 200 мл воды. Тесто должно быть достаточно мягким. На этом этапе добавляем размягченное масло, вымешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем подходить на 1 час 30 мин. - 2 ч.

3. Перетертый мак тщательно смешиваем с сахаром и белком. Если используем орехи и изюм, добавляем и их.

4. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм, выкладываем на него начинку и сворачиваем в рулет. Острым ножом разрезаем рулет вдоль пополам и переплетаем 2 половинки между собой, держа их срезом вверх. Изделие выкладываем на противень и даем ему подойти 40 мин.

5. Выпекаем пирог 15 минут при 200°. Температуру духовки уменьшаем до 180° и выпекаем до готовности.

Напомним,

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