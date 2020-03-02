Нежный маковый пирог от Валентины Хамайко (рецепт)

Делимся с вами простым рецептом приготовления маковика.

Ингредиенты

Мука – 600 г

Сахар – 80 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Соль – 4 г

Яйцо – 2 шт.

Желток – 1 шт.

Дрожжи – 7 г

Молоко – 50 мл

Вода – 150-200 мл

Масло – 60 г

Телеведущая Валентина Хамайко предлагает вам приготовить вкусный маковый пирог по ее рецепту

Для начинки:

Тертый мак – 300 г

Сахар – 150 г

Белок – 1 шт.

Орехи, изюм – по вкусу

Способ приготовления

1. Дрожжи растираем с сахаром, добавляем 50 мл теплого молока и оставляем на 15 мин. Муку просеиваем с солью, смешиваем с ванильным сахаром.

2. Яйца и желток перемешиваем с дрожжевой смесью, добавляем к муке и вымешиваем тесто, вливая 200 мл воды. Тесто должно быть достаточно мягким. На этом этапе добавляем размягченное масло, вымешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем подходить на 1 час 30 мин. - 2 ч.

3. Перетертый мак тщательно смешиваем с сахаром и белком. Если используем орехи и изюм, добавляем и их.

4. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм, выкладываем на него начинку и сворачиваем в рулет. Острым ножом разрезаем рулет вдоль пополам и переплетаем 2 половинки между собой, держа их срезом вверх. Изделие выкладываем на противень и даем ему подойти 40 мин.

5. Выпекаем пирог 15 минут при 200°. Температуру духовки уменьшаем до 180° и выпекаем до готовности.

Напомним,