Рыба с овощами, запеченная в пергаменте (рецепт)
Если вы любите побаловать себя блюдом из рыбы, но не хотите ее основательно чистить, то запекание в пергаменте или фольге – идеальный вариант приготовления.
Ингредиенты (на одну порцию)
- Рыба белая (нежирный сортов) охлажденная – 1 кусок около 150 г
- Лук красный или желтый репчатый – половинка луковицы
- Перец болгарский сладкий – 1 шт. небольшой
- Помидоры черри - 2-3 шт.
- Лимон – ломтик
- Зелень по вкусу – сельдерей, укроп, петрушка
- Соль крупная/морская – по вкусу
Способ приготовления
1. Нарезать рыбу на порционные куски.
2. Бумагу для выпечки или белую пергаментную бумагу сложить вдвое.
3. Приготовить «подушку» из овощей: нарезать зелень, лук полукольцами, перец полосками и разместить их на пергаменте.
5. Сверху добавить зелень и четвертинки черри. Посыпать крупной солью.
6. Завернуть рыбу с овощами в конверт из пергамента. Соединенные бумажные края расположить наверху.
7. Готовить рыбу в конверте из пергамента/фольги на противне в духовке. Примерное время - 15 минут. Температурный режим 180 С.
8. Затем положить конверт с рыбой на тарелку или деревянную доску, аккуратно (воздух внутри очень горячий!) раскрыть края пакета. Приготовленную в пергаменте рыбу можно подать к столу прямо на бумаге, но лучше переложить в порционную тарелку, снять рыбную шкурку и убрать косточки.
Диетический ужин готов. Приятного аппетита!
Напомним,