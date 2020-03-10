Рыба с овощами, запеченная в пергаменте (рецепт)

10 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Рыба с овощами, запеченная в пергаменте (рецепт)
Рыба с овощами, запеченная в пергаменте (рецепт)
pixabay.com

Если вы любите побаловать себя блюдом из рыбы, но не хотите ее основательно чистить, то запекание в пергаменте или фольге – идеальный вариант приготовления.

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Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами

Ингредиенты (на одну порцию)

  • Рыба белая (нежирный сортов) охлажденная – 1 кусок около 150 г
  • Лук красный или желтый репчатый – половинка луковицы
  • Перец болгарский сладкий – 1 шт. небольшой
  • Помидоры черри - 2-3 шт.
  • Лимон – ломтик
  • Зелень по вкусу – сельдерей, укроп, петрушка
  • Соль крупная/морская – по вкусу

Способ приготовления

1. Нарезать рыбу на порционные куски.

2. Бумагу для выпечки или белую пергаментную бумагу сложить вдвое.

3. Приготовить «подушку» из овощей: нарезать зелень, лук полукольцами, перец полосками и разместить их на пергаменте.

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4. На «овощной подушке» разложить куски рыбы. Сбрызнуть соком лимона.

5. Сверху добавить зелень и четвертинки черри. Посыпать крупной солью.

6. Завернуть рыбу с овощами в конверт из пергамента. Соединенные бумажные края расположить наверху.

7. Готовить рыбу в конверте из пергамента/фольги на противне в духовке. Примерное время - 15 минут. Температурный режим 180 С.

8. Затем положить конверт с рыбой на тарелку или деревянную доску, аккуратно (воздух внутри очень горячий!) раскрыть края пакета. Приготовленную в пергаменте рыбу можно подать к столу прямо на бумаге, но лучше переложить в порционную тарелку, снять рыбную шкурку и убрать косточки.

Диетический ужин готов. Приятного аппетита! 

Напомним,

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