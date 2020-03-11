Пальчики оближешь! Блины с апельсиновой карамелью от Лизы Глинской (рецепт)

11 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Пальчики оближешь! Блины с апельсиновой карамелью от Лизы Глинской (рецепт)
Кондитер Лиза Глинская
instagram.com/lizaglinskaya

Думаете, вы знаете о блинах все?

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Судья шоу «МастерШеф» на канале СТБ Елизавета Глинская уверена, если вы приготовите блины с апельсиновой карамелью по ее рецепту, они вас еще удивят!

Ингредиенты

Блинное тесто:

  • 130 г муки
  • 20 г сахара
  • 300 мл молока
  • 3 яйца (150 г)
  • Соль, цедра одного апельсина
  • 60 г «орехового» масла
  • 50 мл ликера Куантро (Cointreau)
  • Ваниль (по желанию)

Апельсиновая карамель:

  • 40 г сахара
  • 20 г сливочного масла
  • 20 мл ликера Куантро (Cointreau)
  • филе, сок цедра двух апельсинов

Способ приготовления

Готовим тесто.

1. Смешиваем яйца с сахаром.

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2. Добавляем апельсиновый ликер. (Если его нет, замена тем же количеством молока). Добавляем сухие ингредиенты: муку, соль и цедру апельсина. Хорошенько перемешиваем все венчиком, чтобы не было комочков.

3. Такая последовательность смешивания ингредиентов даст хорошее, однородное тесто, без крупинок и комочков.

4. Вводим все жидкие ингредиенты: горячее молоко (55-65 градусов) и горячее «ореховое» масло. Важно использовать именно горячее молоко, так мы частично заварим муку.

5. Как приготовить «ореховое» масло? Прогреваем сливочное масло в сотейнике, на среднем огне, до образования коричневого осадка. Такое масло французские кондитеры называют «ореховым» , так как оно имеет аромат обжаренного фундука. После приготовления, это масло необходимо процедить от темного осадка.

6. Обжариваем блины с двух сторон на сковороде.

Готовим апельсиновую карамель.

1. С апельсина снимаем цедру. Бланшируем (три раза обдать кипятком, каждый раз меняя воду). Вырезаем филе апельсинов.

2. На сковороду насыпаем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель.

3. Добавляем ликер и ждем еще несколько секунд: пусть спирты испарятся.

4. Добавляем сок, филе и бланшированную цедру апельсина. Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа. Скручиваем блины в трубочки и нарезаем полосками шириной 2-3 см.

Приступаем к подаче.

Первый способ: выкладываем нарезанные кусочки в горячую апельсиновую карамель.

Второй способ: складываем блинчик пополам несколько раз и поливаем апельсиновой карамелью.

Блины с апельсиновой карамелью от Лизы Глинской (рецепт) / instagram.com/lizaglinskaya
Напомним,

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