Пальчики оближешь! Блины с апельсиновой карамелью от Лизы Глинской (рецепт)
Думаете, вы знаете о блинах все?
Ингредиенты
Блинное тесто:
- 130 г муки
- 20 г сахара
- 300 мл молока
- 3 яйца (150 г)
- Соль, цедра одного апельсина
- 60 г «орехового» масла
- 50 мл ликера Куантро (Cointreau)
- Ваниль (по желанию)
Апельсиновая карамель:
- 40 г сахара
- 20 г сливочного масла
- 20 мл ликера Куантро (Cointreau)
- филе, сок цедра двух апельсинов
Способ приготовления
Готовим тесто.
1. Смешиваем яйца с сахаром.
3. Такая последовательность смешивания ингредиентов даст хорошее, однородное тесто, без крупинок и комочков.
4. Вводим все жидкие ингредиенты: горячее молоко (55-65 градусов) и горячее «ореховое» масло. Важно использовать именно горячее молоко, так мы частично заварим муку.
5. Как приготовить «ореховое» масло? Прогреваем сливочное масло в сотейнике, на среднем огне, до образования коричневого осадка. Такое масло французские кондитеры называют «ореховым» , так как оно имеет аромат обжаренного фундука. После приготовления, это масло необходимо процедить от темного осадка.
6. Обжариваем блины с двух сторон на сковороде.
Готовим апельсиновую карамель.
1. С апельсина снимаем цедру. Бланшируем (три раза обдать кипятком, каждый раз меняя воду). Вырезаем филе апельсинов.
2. На сковороду насыпаем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель.
3. Добавляем ликер и ждем еще несколько секунд: пусть спирты испарятся.
4. Добавляем сок, филе и бланшированную цедру апельсина. Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа. Скручиваем блины в трубочки и нарезаем полосками шириной 2-3 см.
Приступаем к подаче.
Первый способ: выкладываем нарезанные кусочки в горячую апельсиновую карамель.
Второй способ: складываем блинчик пополам несколько раз и поливаем апельсиновой карамелью.