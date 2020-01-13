Быстро, вкусно и полезно! Домашняя халва от Лизы Глинской (рецепт)
Судья шоу «МастерШеф» на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась рецептом халвы.
Ингредиенты
- 300 г семечек
- 100 г фундука (миндаля, арахиса)
- 50 г кураги
- 50 г фисташки
- 100 г меда (липового или акациевого)
Способ приготовления
1. Обжарить на сковороде семечки, в духовке поджарить орехи в течение 12-15 минут при температуре 170°С.
2. Соединить орехи и семечки в чаше блендера.
3. Добавить к орехам и семечкам мед и перебить в блендере до состояния мокрого песка.
4. Добавить в получившуюся массу курагу, нарезанную кубиком, и дробленые фисташки.
5. Хорошо вымесить массу.
6. Подходящую форму выстелить пищевой пленкой. «Утрамбовать» массу в форму с помощью скалки, а затем убрать в холодильник на несколько часов. Готово! Приятного аппетита!
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