Быстро, вкусно и полезно! Домашняя халва от Лизы Глинской (рецепт)

13 января 2020 16:30 Юлия Крутиева
Быстро, вкусно и полезно! Домашняя халва от Лизы Глинской (рецепт)
Домашняя халва от Лизы Глинской (рецепт)
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Судья шоу «МастерШеф» на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась рецептом халвы.

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Готовится быстро, ингредиенты простые, и получается очень вкусно и полезно! Этот восточный десерт от Лизы Глинской – просто находка для сладкоежек.

Ингредиенты

  • 300 г семечек
  • 100 г фундука (миндаля, арахиса)
  • 50 г кураги
  • 50 г фисташки
  • 100 г меда (липового или акациевого)

Способ приготовления

1. Обжарить на сковороде семечки, в духовке поджарить орехи в течение 12-15 минут при температуре 170°С.

2. Соединить орехи и семечки в чаше блендера.

3. Добавить к орехам и семечкам мед и перебить в блендере до состояния мокрого песка.

4. Добавить в получившуюся массу курагу, нарезанную кубиком, и дробленые фисташки.

5. Хорошо вымесить массу.

6. Подходящую форму выстелить пищевой пленкой. «Утрамбовать» массу в форму с помощью скалки, а затем убрать в холодильник на несколько часов. Готово! Приятного аппетита!

Напомним, 

Домашняя халва от Лизы Глинской (рецепт) / социальная сеть Instagram

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