Груша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт)
Этот рецепт Татьяна Литвинова привезла и своей любимой Тосканы, от замечательного шефа Франческо.
Груши - сколько? Столько, сколько поместится в вашу глубокую форму, можно даже в кастрюле и сковороде приготовить, главное, чтобы их в духовку можно было поставить. Груша нужна зимняя, лучше брать «конференцию».
Ингредиенты
- 6 груш и высота формы 8 см
- 1/2 бут. красного сухого вина
- 4 ст. л. сахара
- 1 апельсин
- 1 палочка корицы, можно и в порошке
Способ приготовления
1. Грушу нужно очистить от кожуры и срезать дно, чтобы груша была устойчивой. Поставьте грушу на дно формы стоя.
3. Сверху насыпьте сахар и накройте грушу фольгой, проткнув хвостиками так, чтобы они вылазили, а верхушки не подгорали, но вино выпаривалось.
4. Поставьте в духовку на 2 часа при 160 градусах на нижний нагрев. Вино должно загустеть и стать консистенции соуса. Подавайте с шариком ванильного мороженого и будет всем счастье!