Груша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт)

Этот рецепт Татьяна Литвинова привезла и своей любимой Тосканы, от замечательного шефа Франческо.

Экс-судья кулинарного проекта «МастерШеф» на СТБ Татьяна Литвинова во время карантина решила активно делится со своими поклонниками различными рецептами . Ведь сейчас достаточно времени, чтобы испробовать свои кулинарные способности.

Груши - сколько? Столько, сколько поместится в вашу глубокую форму, можно даже в кастрюле и сковороде приготовить, главное, чтобы их в духовку можно было поставить. Груша нужна зимняя, лучше брать «конференцию».

Ингредиенты

6 груш и высота формы 8 см

1/2 бут. красного сухого вина

4 ст. л. сахара

1 апельсин

1 палочка корицы, можно и в порошке

Способ приготовления

1. Грушу нужно очистить от кожуры и срезать дно, чтобы груша была устойчивой. Поставьте грушу на дно формы стоя.

2. Разрежьте апельсин кольцами и полукольцами. Уложите их между грушами и залейте вином.

3. Сверху насыпьте сахар и накройте грушу фольгой, проткнув хвостиками так, чтобы они вылазили, а верхушки не подгорали, но вино выпаривалось.

4. Поставьте в духовку на 2 часа при 160 градусах на нижний нагрев. Вино должно загустеть и стать консистенции соуса. Подавайте с шариком ванильного мороженого и будет всем счастье!

Груша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт) / instagram.com/tanita_litvinova

Напомним,