Груша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт)

24 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Груша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт)
Татьяна Литвинова
instagram.com/tanita_litvinova

Этот рецепт Татьяна Литвинова привезла и своей любимой Тосканы, от замечательного шефа Франческо.

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Экс-судья кулинарного проекта «МастерШеф» на СТБ Татьяна Литвинова во время карантина решила активно делится со своими поклонниками различными рецептами. Ведь сейчас достаточно времени, чтобы испробовать свои кулинарные способности.

Груши - сколько? Столько, сколько поместится в вашу глубокую форму, можно даже в кастрюле и сковороде приготовить, главное, чтобы их в духовку можно было поставить. Груша нужна зимняя, лучше брать «конференцию».

Ингредиенты

  • 6 груш и высота формы 8 см
  • 1/2 бут. красного сухого вина
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 апельсин
  • 1 палочка корицы, можно и в порошке

Способ приготовления

1. Грушу нужно очистить от кожуры и срезать дно, чтобы груша была устойчивой. Поставьте грушу на дно формы стоя.

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2. Разрежьте апельсин кольцами и полукольцами. Уложите их между грушами и залейте вином.

3. Сверху насыпьте сахар и накройте грушу фольгой, проткнув хвостиками так, чтобы они вылазили, а верхушки не подгорали, но вино выпаривалось.

4. Поставьте в духовку на 2 часа при 160 градусах на нижний нагрев. Вино должно загустеть и стать консистенции соуса. Подавайте с шариком ванильного мороженого и будет всем счастье!

Груша с апельсинами в вине от Татьяны Литвиновой (рецепт) / instagram.com/tanita_litvinova
Напомним,

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