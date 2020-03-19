Конфеты из гречки от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Запаслись гречкой на год вперед, а каши уже надоели? Ловите полезный и вкусный рецепт от ведущей проекта «Ревизор» на Новом канале.
Большинство магазинных конфет содержат растительные транс-жиры, ароматизаторы и консерванты, – рассказывает Юля. – Именно они вызывают у людей «зависимость» от сладкого, а калории добавляют вес. Признаюсь, я тоже сладкоежка. Поэтому делюсь с вами простым, а, главное, полезным рецептом конфет.
Ингредиенты
- 80 г гречки
- 50 г фиников
- 2 ч.л. какао (или кунжута, или измельченных орехов)
Способ приготовления
1. Сварите гречку. Финики залейте кипятком на 20 минут.
2. Слейте воду с гречки и фиников. Измельчите эти ингредиенты в блендере.
3. Из массы сформируйте шарики.
4. Обваляйте шарики в какао, кунжуте или орехах.
Сначала конфеты будут иметь выраженный вкус гречки, – говорит Юля. – Положите их на несколько часов в холодильник, и привкус исчезнет! Приятного аппетита. Будьте здоровы!