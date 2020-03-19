Конфеты из гречки от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)

19 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Конфеты из гречки от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Телеведущая Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja

Запаслись гречкой на год вперед, а каши уже надоели? Ловите полезный и вкусный рецепт от ведущей проекта «Ревизор» на Новом канале.

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Прекратите бороться со стрессом, заедая его сладким. Ведь через несколько дней ваши весы покажут + 2-3 лишних килограмма. Тем более, существуют другие способы поднятия уровня гормона счастья в организме – полезные сладости! Например, альтернативные вкусняшки из гречки от ведущей «Ревизора» на Новом канале, кулинара Юлии Панковой.

Большинство магазинных конфет содержат растительные транс-жиры, ароматизаторы и консерванты, – рассказывает Юля. – Именно они вызывают у людей «зависимость» от сладкого, а калории добавляют вес. Признаюсь, я тоже сладкоежка. Поэтому делюсь с вами простым, а, главное, полезным рецептом конфет.

Ингредиенты

  • 80 г гречки
  • 50 г фиников
  • 2 ч.л. какао (или кунжута, или измельченных орехов)

Способ приготовления

1. Сварите гречку. Финики залейте кипятком на 20 минут.

2. Слейте воду с гречки и фиников. Измельчите эти ингредиенты в блендере.

3. Из массы сформируйте шарики.

4. Обваляйте шарики в какао, кунжуте или орехах.

Сначала конфеты будут иметь выраженный вкус гречки, – говорит Юля. – Положите их на несколько часов в холодильник, и привкус исчезнет! Приятного аппетита. Будьте здоровы!

Конфеты из гречки от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт) / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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