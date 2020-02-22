Ревизор-11: Юлия Панкова проверила заведения Днепра – ночной бар, 5-звездочный отель, горсовет

22 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Ревизор-11: Юлия Панкова проверила заведения Днепра – ночной бар, 5-звездочный отель, горсовет
Ревизор 11 сезон: Юлия Панкова с проверкой в Днепре
пресс-служба Нового канала

На этой неделе стартовали съемки 11-го сезона «Ревизора» на Новом канале.

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Первый город, который оказался под прицелом ведущей Юлии Панковой, – Днепр. Для ревизий выбрали известные заведения, о которых посетители в соцсетях оставляли противоречивые отзывы. А еще команда «Ревизора» получила много писем от жителей города с просьбой проверить именно эти локации.

В Днепре ведущая уже успела проверить ночной бар, популярный своими экзотическими коктейлями. А также 5-звездочный отель, о котором посетители писали, что пятью звездами там даже не пахнет.

Ревизор 11 сезон: Юлия Панкова с проверкой в Днепре / пресс-служба Нового канала
Кстати, теперь ревизии Панковой станут еще более тщательными – недавно Юля получила сертификат координатора по внедрению системы безопасности пищевых продуктов в Украине (НАССП).

Теперь буду ревизовать заведения не только как журналист и кулинар, – говорит Юля. – А проверять функционирование учреждения на законодательном уровне.

Ревизор 11 сезон: Юлия Панкова с проверкой в Днепре / пресс-служба Нового канала
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В 2019 году эта система была внедрена на законодательном уровне. Поэтому команда «Ревизора» решила проверить, реализуют ли ее государственные учреждения. На ревизию отправились в столовую Днепровского городского совета, в которой могут питаться не только депутаты, но и жители и гости города. Надо только предъявить документ, удостоверяющий личность.

Мы были уверены, что столовая городского совета будет образцом внедрения системы НАССП, – рассказывает креативный продюсер программы «Ревизор» Екатерина Назаренко. – Но нас поразило то, что происходит на глазах у власти.

Получили ли заведения Днепра табличку «Ревизор Рекомендует», узнаете в эфире Нового канала уже этой осенью.

Напомним,

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