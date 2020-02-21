Следствие ведут экстрасенсы: почему призрак жестоко убитой девушки, после ареста подозреваемого, приходит к матери?
В это воскресенье, 23 февраля в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
Летом 2019 года о смерти дочери Жанны говорили многие украинские СМИ. Девушке было всего 26. Яна жила одна в недавно купленной квартире, у нее был свой небольшой бизнес – продажа одежды через интернет. Девушка была невероятной красавицей и душой компании.
Когда выяснилось, что Яну никто из друзей не видел, родные подали заявление о ее исчезновении в полицию. Яну нашли на следующий день в лесополосе недалеко от собственного дома мертвой. Жестокость этого убийства – потрясает. Девушке нанесли около тридцати ударов тупым предметом и шестнадцать ножевых ранений.
Оказалось, через несколько дней после исчезновения Яны, в полицию обратился молодой человек, который был свидетелем преступления. Он сообщил, где находится ее тело, и даже назвал полицейским имя душегуба, который поиздевался над девушкой. Правоохранители задержали местного подростка Даниила.
«Яна не идет на тот свет из-за мести какой-то женщины», – сообщит Жанна Шулакова.
О какой мести идет речь? Не пропустите самый драматический выпуск сезона в воскресенье, 23 февраля в 19:00, в проекте «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,