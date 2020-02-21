Следствие ведут экстрасенсы: почему призрак жестоко убитой девушки, после ареста подозреваемого, приходит к матери?

21 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: почему призрак жестоко убитой девушки, после ареста подозреваемого, приходит к матери?
Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
пресс-служба канала СТБ

В это воскресенье, 23 февраля в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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Жанна Шевченко из Харькова ежедневно видит в собственной квартире призрак своей единственной дочери Яны, которую убили в июне. Преступника задержали – полицейским его выдал свидетель. Но сразу после ареста подозреваемого дух девушки стал появляться всем родным. Мама погибшей в отчаянии. Почему Яна не нашла покой после смерти – будут разбираться экстрасенсы.

Летом 2019 года о смерти дочери Жанны говорили многие украинские СМИ. Девушке было всего 26. Яна жила одна в недавно купленной квартире, у нее был свой небольшой бизнес – продажа одежды через интернет. Девушка была невероятной красавицей и душой компании.

Следствие ведут экстрасенсы: героиня Жанна / пресс-служба
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28 июня девушку в последний раз видела живой ее бабушка. Яна пришла к ней в гости, как это часто делала, ведь жила в том же районе, неподалеку. Девушка пообещала, что посетит ее и завтра, но не пришла. Бабушка звонила внучке и в тот день, и на следующий, но телефон Яны был вне зоны досягаемости.

Когда выяснилось, что Яну никто из друзей не видел, родные подали заявление о ее исчезновении в полицию. Яну нашли на следующий день в лесополосе недалеко от собственного дома мертвой. Жестокость этого убийства – потрясает. Девушке нанесли около тридцати ударов тупым предметом и шестнадцать ножевых ранений.

Оказалось, через несколько дней после исчезновения Яны, в полицию обратился молодой человек, который был свидетелем преступления. Он сообщил, где находится ее тело, и даже назвал полицейским имя душегуба, который поиздевался над девушкой. Правоохранители задержали местного подростка Даниила.

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Однако после ареста парня дух погибшей почему-то стал появляться своим родным во снах и наяву. Семья девушки просит выяснить, почему к ним приходит погибшая Яна. Возможно, она хочет что-то рассказать о своем убийстве? За дело возьмутся экстрасенсы Хаял Алекперов и Жанна Шулакова.

«Яна не идет на тот свет из-за мести какой-то женщины», – сообщит Жанна Шулакова.

О какой мести идет речь? Не пропустите самый драматический выпуск сезона в воскресенье, 23 февраля в 19:00, в проекте «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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СТБ Хаял Алекперов Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова телешоу убийство расследование

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