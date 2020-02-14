Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся в череде загадочных детских смертей
В это воскресенье, 16 февраля в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
Ольга Таран живет в небольшом селе недалеко от Бердянска. Почти ежедневно женщина заходит в местный магазин, покупает сладости и несет их своим детям. Вот только не домой, а на кладбище, где они похоронены. Женщина потеряла детей в разное время и по разным причинам: несчастный случай, внезапная смерть после родов и два выкидыша на поздних сроках беременности.
Старшая дочь Ольги умерла в трехлетнем возрасте в результате пожара. Загорание произошло в старом доме, который Ольга на тот момент снимала. На мольбу о помощи сбежались все соседи и приехал владелец дома. Именно он и вытащил девочку из огня. Но спасти ее так и не удалось. С отцом дочери Альбины женщина рассталась за несколько месяцев до трагедии. Ведь мужчина, в которого в юности она влюбилась без памяти, после бракосочетания превратился в пьяницу и тирана.
Женщине кажется, что ее троих детей на тот свет забрала старшая дочь, Альбинка. И все потому, что во время пожара мама ее не спасла. Помочь героине разобраться в происходящем согласились Жанна Шулакова и Ольга Калинова. Не пропустите расследование, которое приведет экстрасенсов к одному из самых кровавых убийц Украины!
Смотрите премьерный выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 16 февраля в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.