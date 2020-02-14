Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся в череде загадочных детских смертей

В это воскресенье, 16 февраля в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Ольга Калинова и Жанна Шулакова попытаются разобраться в загадочной череде детских смертей в семье Ольги Таран. Несчастная женщина потеряла четверых детей. Она полагает, что на тот свет ее малышей забирает первая дочь, которая погибла в результате пожара.

Ольга Таран живет в небольшом селе недалеко от Бердянска. Почти ежедневно женщина заходит в местный магазин, покупает сладости и несет их своим детям. Вот только не домой, а на кладбище, где они похоронены. Женщина потеряла детей в разное время и по разным причинам: несчастный случай, внезапная смерть после родов и два выкидыша на поздних сроках беременности.

Старшая дочь Ольги умерла в трехлетнем возрасте в результате пожара. Загорание произошло в старом доме, который Ольга на тот момент снимала. На мольбу о помощи сбежались все соседи и приехал владелец дома. Именно он и вытащил девочку из огня. Но спасти ее так и не удалось. С отцом дочери Альбины женщина рассталась за несколько месяцев до трагедии. Ведь мужчина, в которого в юности она влюбилась без памяти, после бракосочетания превратился в пьяницу и тирана.

Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020) / пресс-служба канала СТБ

Ольга вышла замуж во второй раз и больше всего мечтала снова стать мамой. Но забеременеть у нее не получалось. Лишь через год лечения, молитв и хождений по монастырям женщина увидела вещий сон, в котором к ней пришла покойная дочь. А уже через несколько недель Ольга узнала о своей беременности. Счастью семьи не было предела. Ольга родила мальчика, но малыш прожил всего сутки... После смерти Богданчика Ольга дважды пыталась стать мамой. Но обе ее дочери умерли еще в утробе...

Женщине кажется, что ее троих детей на тот свет забрала старшая дочь, Альбинка. И все потому, что во время пожара мама ее не спасла. Помочь героине разобраться в происходящем согласились Жанна Шулакова и Ольга Калинова. Не пропустите расследование, которое приведет экстрасенсов к одному из самых кровавых убийц Украины!

Смотрите премьерный выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 16 февраля в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.