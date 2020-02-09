Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

9 февраля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла вторая часть премьерного выпуска мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Телезрителей ждет продолжение истории о Юлии Пряхиной, которая уверена, что ее дочь находится в смертельной опасности. К ее ребенку во сне и наяву приходит дух мертвой девочки. Мать предполагает, что именно он преследует ее Маргариту.

В ходе расследования выяснится, что когда-то Юлия обращалась за помощью к гадалке, чтобы решить личные вопросы. Женщина посоветовала героине совершить ритуал на кладбище. Более того, там присутствовала и дочь Юлии! Ясновидящие Алена Курилова и Рубина Цыбульская отправятся к месту проведения обряда... Не пропустите шокирующую развязку истории.

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.