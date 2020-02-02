Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

2 февраля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

За помощью к экстрасенсам Алене Куриловой и Рубине Цыбульской обратилась Юлия из Чернигова. Год назад женщина во время беременности потеряла ребенка. Теперь она считает, что дух малыша преследует ее старшую дочь Маргариту.

Ребенок видит во снах и наяву какую-то мертвую девочку, которая почему-то называет себя Юлей. После этих видений Маргарита оказывается в смертельных ситуациях и уже дважды едва не погибла под колесами авто. Ясновидящие ощутят, что дух ребенка приходит не один, а с какой-то покойной женщиной. Кто и почему охотится на девочку из потустороннего мира?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.