Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

2 февраля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
пресс-служба канала СТБ

2 февраля в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Читайте такжеСалат с тунцом и мандарином от Ивана Милановича (рецепт)
За помощью к экстрасенсам Алене Куриловой и Рубине Цыбульской обратилась Юлия из Чернигова. Год назад женщина во время беременности потеряла ребенка. Теперь она считает, что дух малыша преследует ее старшую дочь Маргариту. 

Ребенок видит во снах и наяву какую-то мертвую девочку, которая почему-то называет себя Юлей. После этих видений Маргарита оказывается в смертельных ситуациях и уже дважды едва не погибла под колесами авто. Ясновидящие ощутят, что дух ребенка приходит не один, а с какой-то покойной женщиной. Кто и почему охотится на девочку из потустороннего мира?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.

 

Облако тегов

СТБ Алена Курилова Следствие ведут экстрасенсы Рубина Цыбульская телешоу расследование

Материалы по теме

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Телешоу

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Пхукет - смотреть онлайн выпуск от 02.02.2020
Телешоу

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Пхукет - смотреть онлайн выпуск от 02.02.2020
Готовим вместе: блюда из бобовых (эфир от 02.02.2020)
Телешоу

Готовим вместе: блюда из бобовых (эфир от 02.02.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.02.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.02.2020)

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 301 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 301 серию онлайн (эфир от 31.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK