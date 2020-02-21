Константин Войтенко рассказал, как собрал вещи и ушел из семьи

21 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Константин Войтенко рассказал, как собрал вещи и ушел из семьи
Константин Войтенко с женой
пресс-служба Нового канала

Актер ситкома Нового канала «Будиночок на щастя» поделился подробностями расставания с супругой – актрисой Валентиной Войтенко.

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Прошлый год был одним из самых сложных для семьи Войтенко – пара много конфликтовала. И однажды, не выдержав, Константин ушел из семьи.

В какой-то момент просто не смог находиться рядом, – признался актер. – Я целыми днями был на съемках и просто не хотел возвращаться домой. Все банально – мое эго не выдержало. Казалось, что я так много делаю для отношений, столько в них вкладываю, а Валя не делает ничего.

Константин Войтенко с женой / пресс-служба Нового канала
Это был самый жесткий этап прошлого года, – вспоминает жена Константина Войтенко Валентина. – Кризис рождения ребенка, все затянулось, наложилось одно на другое… Когда Костя ушел, было тяжело. Казалось, что уже не сойдемся никогда.

 

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Пара не скрывает, что справиться с кризисом им помог специалист.

У меня самого была в детстве неполная семья, – говорит актер «Будиночка на щастя». – И, конечно, я не желал такого для своего ребенка. Но нежелания мало, я понял: надо что-то делать. Нашел психолога, предложил Вале вместе к нему сходить. Ми помирились не сразу. Но нас заметно попустило, наверное, после первого же сеанса.

Константин Войтенко с женой и дочкой / пресс-служба Нового канала
Порознь Войтенко прожили месяц, и сейчас с уверенностью говорят: больше так не хотят! 

Как бы странно это ни звучало, сохранить семью нам помогла любовь, – делится Константин. – Я приходил по вечерам проводить время с Эмилией (дочь актера – прим. ред.), и Валя опять начинала что-то эмоционально говорить. Раньше я бы пошел на конфликт, а тут просто стал на все отвечать «Я люблю тебя». Повторял раз за разом. Конечно, жена этого не ожидала. Агрессия сначала перешла в смех, потом эмоция утихла.

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Новый канал продлил ситком «Будиночок на щастя», главную роль в котором играет Константин Войтенко. Съемки третьего сезона планируются на весну этого года. 

Напомним,

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