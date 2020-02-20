Голос країни-10: тренеры шоу рассказали о конфузах, которые случались с ними на пути к успеху

20 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: тренеры шоу рассказали о конфузах, которые случались с ними на пути к успеху
Потап и Настя Каменских
пресс-служба канала 1+1

Десятый юбилейный сезон «Голосу країни» уже отметился сильными голосами и яркими участниками, за которые еженедельно соревнуются звездные тренеры проекта.

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Сегодня успешные и известные артисты Тина Кароль, MONATIK, ПТП и NK когда-то тоже впервые выходили на большую сцену и нервничали за кулисами песенных конкурсов.

Тренеры главного вокального шоу рассказали о конфузах, которые случались с ними на пути к успеху.

Тина Кароль

Опытный тренер проекта и обладательница четырех победных статуэток на «Голосі країни» – Тина Кароль вспомнила случай, произошедший с ней в Юрмале 2005 года. Тогда она участвовала в конкурсе «Новая волна». Во время исполнения песни на «I Feel Good» на финальных нотах случился конфуз – у нее отключился микрофон. Тогда певица не растерялась, а начала кричать так, как хватило сил и смогла достойно завершить выступление. 

Сейчас Тина вспоминает тот случай с улыбкой и уверяет, что в любых сложных ситуациях артист только закаляется, становится сильнее. 

Это был переломный момент – и я заслужила награду в конкурсе. Часто говорю участникам своей команды на «Голосі країни», что нужно быть готовым ко всему и никогда не сдаваться, что бы ни происходило: забыли слова, не взяли ноту или микрофон внезапно вышел из строя – неважно! Ты живешь здесь и сейчас – на сцене!
– рассказывает звезда. 
Певица Тина Кароль

NK

Артистка, которая своим голосом покорила не только Украину, но и Латинскую Америку, и стала первой украинской певицей, чьи треки звучат на радио США, Канады и Мексики когд-то оставалась вне зоны внимания на вокальных конкурсах. Так, в начале карьеры, Настя была участницей на «Черноморских играх» и два года подряд оставалась без наград. Тогда молодая певица не сдалась, вернулась на конкурс в третий раз и собрала все возможные награды включая гран-при.

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Сейчас NK говорит, главное – никогда не сомневаться в своих силах, не опускать рук и бороться со своими страхами. Именно это и пытается донести певица своим подопечных на «Голосі країни». 

Главное, что всегда стараюсь донести до каждого участника: конечно, победа в проекте важна, но куда важнее победа над собой и возможность реализоваться как артист, раскрыть себя, – говорит Каменских. – Уверена, что мой творческий опыт как в Украине, так и за океаном станет мотивацией для вокалистов. Вселить в них веру - первоочередная задача на шоу.
 
Певца Настя Каменских

ПТП

Продюсер, автор и исполнитель песен ПТП более двадцати лет в шоу-бизнесе, поэтому непредвиденных ситуаций случалось немало. Алексей вспоминает случай, когда организатор перед началом выступления пропал вместе с гонораром артистов, тогда несмотря на обстоятельства, они с Настей все равно вышли на сцену и спели для зрителей.

Однажды после концерта ко мне подошла девочка со словами: «Потап, благодаря вашим песням я снова начала общаться с папой». Что-то она услышала в моих текстах, что-то прочитала между строк, после чего позвонила отцу, с которым не виделась 15 лет. У меня же в этот период была сложная ситуация в жизни – и в финансовых вопросах, и в творчестве, – признался тренер Потап. – Но эта фраза смотивировала работать дальше, искать выход из ситуации. До сих пор убежден: ради таких моментов стоит жить и творить. Успех дается не всем и не просто так. На пути к нему часто получаешь оплеухи. Это долгая и тяжелая борьба, причем прежде всего – с самим собой.
 
Певец Потап

MONATIK

Но больше всех натерпелся МONATIK, чего только не случалось с артистом. В течение трех лет Дмитрий время от времени слышал в свой адрес на радиостанциях и телеканалах, что его музыка – "не формат». Артист не сдавался, а достойно принимал вызовы судьбы, поэтому сейчас на его счету уже десятки побед и десятки тысяч фанатов не только в Украине, но и за ее пределами.

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Сегодня мультиартист уверяет, что вызовами жизнь проверяет, достоин ли ты своей мечты, хватит тебе сил остаться человеком в самых непредвиденных ситуациях.

Но даже когда все вокруг начнут утверждать, что ты многого достиг, испытания не закончатся. В самый ответственный момент можно упасть на сцене перед тринадцатитысячнойу аудиторией, как у меня получилось в Минске, – и это в самом начале концерта, во время исполнения первой песни! Тогда нужно встать, обыграть это как часть программы и продолжить шоу. Были у меня и другие случаи. Лондон, мечта всех артистов - концертная площадка «О2», адреналин невероятно зашкаливает. И в этот момент я выбиваю микрофоном передний зуб! – рассказывает Монатик. – Это при том, что на следующий день должна состояться презентация песни в прямом эфире «Голосу країни». Или вот такая история: на НСК «Олимпийский» уже идет обратный отсчет до шоу, остается несколько секунд до выхода на сцену, сердце вырывается из груди ... И тут сообщают, что пропало электричество во всем квартале... Ты просто сгораешь внутри, как птица феникс, чтобы потом, когда появится электричество, за считанные секунды возродиться из пепла, собрать все силы и сделать крутое шоу. Я убежден, что такие эмоции и ситуации переживает каждый, кто идет к своей мечте. Поэтому как бы ни ломала судьба, все это не зря!

Певец Монатик
Напомним, 

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