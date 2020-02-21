Елена Зеленская в новом имидже: в Сети обсуждают косички первой леди

Супруга Владимира Зеленского уже давно зарекомендовала себя как одна из самых стильных жен глав нашей страны.

Вчера в Киеве состоялся международный форум "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства”, где во время своего выступления Елена Зеленская сообщила, что в Украине начала действовать горячая линия, куда надо звонить, если вы стали жертвой домашнего насилия.

Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил номер. Как 101, 102 или 103. 1547 - номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию. По этому номеру каждый, кто страдает от домашнего насилия, может получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости - и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины. От насилия не застрахован никто. Оно может случиться в любое время и с кем угодно. Поэтому просто запишите

– написала в Инстаграм Зеленская.

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Но так как каждый светский выход Елены – повод для бурного обсуждения ее образа в деталях, этот также не стал исключением. Однако в этот раз все внимание было приковано не на наряд первой леди, а на ее прическу.

Тренд весна-лето 2020 года – мелкие косички, и именно они были заплетены у Елены с одной стороны, с другой же – просто распущенные волосы.

В комментариях к публикации подписчики оценили новую прическу жены Владимира Зеленского, отметив, что выглядит она необычно, но очень стильно.

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Напомним,