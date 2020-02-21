Елена Зеленская в новом имидже: в Сети обсуждают косички первой леди
Супруга Владимира Зеленского уже давно зарекомендовала себя как одна из самых стильных жен глав нашей страны.
Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил номер. Как 101, 102 или 103. 1547 - номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию. По этому номеру каждый, кто страдает от домашнего насилия, может получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости - и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины. От насилия не застрахован никто. Оно может случиться в любое время и с кем угодно. Поэтому просто запишите– написала в Инстаграм Зеленская.
Тренд весна-лето 2020 года – мелкие косички, и именно они были заплетены у Елены с одной стороны, с другой же – просто распущенные волосы.
В комментариях к публикации подписчики оценили новую прическу жены Владимира Зеленского, отметив, что выглядит она необычно, но очень стильно.