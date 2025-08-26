Виступ співака YAKTAK з ветеранами розчулив Володимира Зеленського

26 серпня 2025 19:08 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Виступ співака YAKTAK з ветеранами розчулив Володимира Зеленського
Виступ співака YAKTAK з ветеранами
Пресслужба

Відео, яке неможливо дивитись без сліз.

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Співак YAKTAK виступив на премії «Національна легенда України» разом із ветеранами з гурту Superhumans Center. Разом вони виконали зворушливу пісню «Люди».

Разом із YAKTAK на сцену вийшли українські захисники: Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак. Їхній спільний виступ став одним із найемоційніших моментів церемонії.

Володимир і Олена Зеленські / Пресслужба

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
У залі були присутні Володимир і Олена Зеленські. Пісня не залишила байдужим Президента - він був помітно зворушений. Разом із ним у залі сидів Святослав Вакарчук - вони підспівували, підтримували виконавців і аплодували стоячи.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Олена Зеленська новини особисте життя зірок Володимир Зеленський YAKTAK

Матеріали на тему

Володимир Дантес назвав спортсменів, які підкорили його гумором і зарядом енергії
Новини

Володимир Дантес назвав спортсменів, які підкорили його гумором і зарядом енергії
Остап Ступка пригадав курйоз з театрального життя
Новини

Остап Ступка пригадав курйоз з театрального життя
Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
Телешоу

Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: стала відома дата прем'єри проєкту
Анонси на ТВ

Зважені та щасливі 10 сезон: стала відома дата прем'єри проєкту
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025
Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди

Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди
МастерШеф 16 сезон: що стане основним концептом сезону, та чим аматори дивуватимуть досвідчених суддів?

МастерШеф 16 сезон: що стане основним концептом сезону, та чим аматори дивуватимуть досвідчених суддів?
MÉLOVIN і Lama об’єднали легенди: нова робота «Мені так треба Вітрила!»

MÉLOVIN і Lama об’єднали легенди: нова робота «Мені так треба Вітрила!»

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025
Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди

Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди
MOROZOVA випустила дебютний AI-кліп на і продемонструвала іншу себе

MOROZOVA випустила дебютний AI-кліп на і продемонструвала іншу себе
Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK