Виступ співака YAKTAK з ветеранами розчулив Володимира Зеленського

Відео, яке неможливо дивитись без сліз.

Співак YAKTAK виступив на премії «Національна легенда України» разом із ветеранами з гурту Superhumans Center. Разом вони виконали зворушливу пісню «Люди».

Разом із YAKTAK на сцену вийшли українські захисники: Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак. Їхній спільний виступ став одним із найемоційніших моментів церемонії.

Володимир і Олена Зеленські / Пресслужба

У залі були присутні Володимир і Олена Зеленські. Пісня не залишила байдужим Президента - він був помітно зворушений. Разом із ним у залі сидів Святослав Вакарчук - вони підспівували, підтримували виконавців і аплодували стоячи.

Нагадаємо,