Виступ співака YAKTAK з ветеранами розчулив Володимира Зеленського

Редактор вихідного дня
Усі статті автора...
Відео, яке неможливо дивитись без сліз.
Разом із YAKTAK на сцену вийшли українські захисники: Олександр Іванько, В'ячеслав Кут'їн, Максим Головач і Антон Кубрак. Їхній спільний виступ став одним із найемоційніших моментів церемонії.
Нагадаємо,
МастерШеф 16 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 23.08.2025
Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди
МастерШеф 16 сезон: що стане основним концептом сезону, та чим аматори дивуватимуть досвідчених суддів?
MÉLOVIN і Lama об’єднали легенди: нова робота «Мені так треба Вітрила!»
MOROZOVA випустила дебютний AI-кліп на і продемонструвала іншу себе
Хто знає 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 26.08.2025
tv.ua